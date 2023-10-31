Réveillon 2024: veja as festas que vão agitar o ES na virada de ano

Faltam dois meses para a chegada de 2024. E as programações no Espírito Santo para curtir a virada de ano já pipocam em diversas cidades. Nas orlas, a queima de fogos está garantida em Vitória, Vila Velha, Serra e até Aracruz (confira a programação aqui).
Quem prefere a comodidade dos clubes e eventos fechados com bebida liberada e shows para animar o público, também pode se programar. Festas vão acontecer em beach clubs e espaços conhecidos como o Álvares Cabral. Confira abaixo as opções de festas de réveillon no ES.
VITÓRIA
- ILHA SENSATIONS
- Atrações: Glauco, Breno e Bernardo, DJs
- Quando: 31/12, a partir das 22h
- Onde: Ilha Buffet - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
- Serviços: open bar, open food e queima de fogos
- Classificação: livre
- Ingressos: de R$ 180 (infantil) a R$ 590 (frontstage duplo), à venda no site Brasilticket
- *Crianças até 5 anos não pagam. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais
- OÁSIS BEACH CLUB
- Atrações: Balada do Maycon, Pedro e Lucas, Tstinha, DJ Mônia Lombardi, DJ Jess Benevides, DJ Luuh
- Quando: 31/12, a partir das 21h
- Onde: Oásis Beach Club - Av. Dante Michelini, 3730 - Praia de Camburi, Vitória
- Serviços: open bar e open food
- Classificação: não informado
- Ingressos: de R$ 400 (ingresso por pessoa) a R$ 5 mil (lounge para 10 pessoas), à venda no site LeBillet
- RÉVEILLON PRIVILÉGE
- Atrações: Baile do Sapuca, Samba Jr e DJ Leandro Netto
- Quando: 31/12, a partir das 21h
- Onde: Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória
- Serviços: open bar e open food
- Classificação: 18 anos
- Ingressos: R$ 190 (infantil), R$ 350 (espaço Privilége) e R$ 450 (mesa/por pessoa)
- RÉVEILLON AMAR
- Atrações: Marcus Rauta e DJs Mark Dias, Luuh, Gabz e Ayro
- Quando: 31/12, a partir das 22h
- Onde: Épico Beach Bar - Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória
- Serviços: open bar e open food
- Classificação: 18 anos
- Ingressos: R$ 350 (individual/1º lote) e R$ 650 (casal/1º lote), à venda no site Zig.Tickets
- RÉVEILLON MAHO 2024
- Atrações: banda com música ao vivo e DJ
- Quando: 31/12, a partir das 22h
- Onde: Maho Gastrobar - Av. Dante Michelini, 1600 - Mata da Praia, Vitória
- Serviços: open bar e open food
- Classificação: não informado
- Ingressos: de R$ 1.040 (mesa praia/2 pessoas) a R$ 2.080 (mesa praia/4 pessoas), à venda WhatsApp (27) 99962-3251 ou no estabelecimento
- RÉVEILLON KAI-MALIA BEACH
- Atrações: DJ Penélope e Marcelo Ribeiro
- Quando: 31/12, a partir das 22h
- Onde: Kai-Malia Beach - Av. Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi - Vitória
- Serviço: open bar
- Classificação: livre
- Ingressos: R$ 100 (infantil) e R$ 200 (adulto)
VILA VELHA
- RÉVEILLON VIROTE PRAIA DA COSTA
- Atrações: Pedro e Lucas, DJ Cimá, DJ Rockbass, DJ Oldplay, DJ Svit, DJ Aricaiado, DJ Leylah
- Quando: 31/12, a partir das 22h
- Onde: Espaço Skye - R. Alan Munir Helal, 100 - Praia da Costa, Vila Velha
- Serviços: open bar, open food e queima de fogos
- Classificação: 18 anos
- Ingressos: de R$ 120 (individual) a R$ 800 (mesa para 4 pessoas), à venda no site LeBillet
ANCHIETA
- RÉVEILLON MAUKA OCEAN CLUB
- Atrações: Warm up, Banda Trilha, DJ Phill e Live Sax
- Quando: 31/12, a partir das 21h30
- Serviços: Open bar e open food
- Classificação: 18 anos
- Ingressos: R$700,00 (1º lote), à venda no site Ingresse
- *Também haverá festas nos dias 30 de dezembro e 01 de janeiro. Os ingressos podem ser comprados no mesmo link.
SERRA
- RÉVEILLON MANGUINHOS 2024
- Atrações: Grupo BM4, Laila Orlande e DJ
- Quando: 31/12, a partir das 21h
- Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra
- Serviços: Serão 6h de festa, 6h de open bar e 4 de open food. Acesso a praia para queima de fogos
- Classificação: 18 anos
- Ingressos: R$ 1.100,00 (ingresso duplo / 1º lote / inteira); R$ 550,00 (ingresso duplo / 1º lote / meia ou meia solidária); R$ 580,00 (geral / 1º lote / inteira); R$ 290,00 (geral / 1º lote / meia ou meia solidária); R$ 150,00 (geral / 1º lote / até 13 anos), à venda no site Zig Tickets
- RÉVEILLON MARESIA'S 2024
- Atrações: Amaro Lima (Manimal), Anderson Ventura (Chocolate) e DJ Agrizzi
- Quando: 31/12, a partir das 21h
- Onde: Espaço Maresia's - Av. Atapoã - Manguinhos, Serra
- Serviços: Open bar e open food
- Classificação: 18 anos
- Ingressos: R$ 700,00 (área VIP / 1º lote / inteira); R$ 530,00 (camarote / 1º lote / inteira); R$ 380,00 (área comum / 1º lote / inteira), à venda no site Zig Tickets
- RÉVEILLON NINHO DA ROXINHA
- Atrações: Willer Primavera
- Quando: 31/12, a partir das 22h
- Onde: Ninho da Roxinha - Rua do Limão, nº 350, São João, Serra
- Serviço: Open bar e open food
- Classificação: Livre
- Ingressos: R$164,95 (meia / 2ºlote); R$329,90 (inteira / 2ºlote); R$5.000,00 (lounge para 10 pessoas), a venda pelo site do restaurante
- *Crianças de 0 a 6 anos serão isentas, de 7 a 12 anos será cobrado meia entrada e acima de 13 anos pagam a entrada inteira
- RÉVEILLON SILVA'S
- Atrações: Banda Movimento, Sué, DJ e show pirotécnico
- Quando: 31/12, a partir das 22h
- Onde: Silva's Restaurante - Av. Espírito Santo, 197 - Praia de Carapebus, Serra
- Serviço: all inclusive
- Classificação: livre
- Ingressos: R$ 200 (infantil) e R$ 400 (adulto)
GUARAPARI
- P12 GUARAPARI
- Atrações: Clayton e Romário e Mochakk
- Quando: 31/12
- Onde: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26 - Porto Grande, Guarapari
- Serviço: all inclusive
- Ingressos: valores serão informados em breve, a venda deve acontecer no site Brasil Ticket.
ITAÚNAS
- RÉVEILLON 24 ITAÚNAS
- Atrações: Maneva
- Quando: 31/12, a partir das 22h
- Onde: Vila Shows Itaúnas - em Itaúnas, Conceição da Barra
- Classificação: 18 anos
- Ingressos: a partir de R$ 120, à venda no site Zig.Tickets
SÃO MATEUS
- PLANET ROCK - RÉVEILLON 2024
- Atrações: música ao vivo
- Quando: 31/12, a partir das 22h
- Onde: Planet Rock - Av. Esbertalina Barbosa Damiani, 282 - Guriri Norte, São Mateus
- Serviço: 5 horas de open bar e open food
- Ingressos: R$ 200 (mulher) e R$ 250 (homem), à venda no site Bilheteria Digital