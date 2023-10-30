Rua da Lama: Prefeitura de Vitória desiste de proibir circulação de carros

Rua da Lama, em Jardim da Penha (Vitória), não irá fechar para pedestres Crédito: Fernando Madeira

O planejamento, porém, foi alterado. Em nota para HZ, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), que agora coordena o projeto, informou que essa mudança não deve acontecer. De acordo com o órgão, estudos foram realizados no decorrer da obra e, apesar das discussões, a Rua de Lazer da Lama permanecerá aberta para tráfego de veículos 24 horas por dia.

“A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que nunca houve afirmação de que a rua seria fechada. Ao longo da obra, houve estudos e a Rua de Lazer da Lama permanece aberta 24 horas, sendo permitida, também, a passagem de carros durante a noite”, diz a nota.

Rua da Lama, em Jardim da Penha (Vitória), não irá fechar para pedestres Crédito: Ricardo Medeiros

Apesar da liberação contínua para carros, a Setran acrescenta que a Rua da Lama não possui mais estacionamento, contando agora com balizadores para sinalização. Além disso, "a prioridade na via é dos pedestres e a velocidade limite passou para 20 quilômetros por hora", diz a nota da secretaria. Todas as mudanças fizeram parte do projeto de revitalização da Rua da Lama, que modernizou cerca de 200 metros da Avenida Anísio Fernandes Coelho.

IMPACTO NO COMÉRCIO

A possiblidade de fechamento da via para carros, no entanto, agrada alguns comerciantes. Para o empresário Diogo Cypriano, a não passagem de veículos traria mais conforto para os frequentadores da Lama, além de proporcionar ao local um espaço para eventos culturais.