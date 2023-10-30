Rua da Lama: Prefeitura de Vitória desiste de proibir circulação de carros

Point do público jovem, a Rua da Lama, em Jardim da Penha (Vitória) está de cara nova. Após a entrega das obras, que conta com novo pavimento, paisagismo e mobiliários urbanos, havia uma expectativa sobre um possível fechamento do trânsito da via em alguns horários. Em matéria publicada por A Gazeta em julho deste ano, a Secretaria Municipal de Obras de Vitória informou que a ideia inicial seria proibir a passagem de veículos na via, para uma melhor circulação dos pedestres, durante o período noturno.
O planejamento, porém, foi alterado. Em nota para HZ, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), que agora coordena o projeto, informou que essa mudança não deve acontecer. De acordo com o órgão, estudos foram realizados no decorrer da obra e, apesar das discussões, a Rua de Lazer da Lama permanecerá aberta para tráfego de veículos 24 horas por dia.
“A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que nunca houve afirmação de que a rua seria fechada. Ao longo da obra, houve estudos e a Rua de Lazer da Lama permanece aberta 24 horas, sendo permitida, também, a passagem de carros durante a noite”, diz a nota.
Em julho, o secretário Municipal de Obras, Gustavo Perin, afirmou para o jornal A Gazeta que a ideia seria transformar a Rua da Lama semelhante à Rua de Lazer da Praia do Canto. Lá, o trânsito é interrompido das 22h às 6h. Ainda segundo a reportagem, os estudos não apontaram impacto no trânsito da região, visto que o tráfego pode ser desviado para as ruas adjacentes sem prejuízo aos moradores, inclusive nos trajetos de ônibus.
Apesar da liberação contínua para carros, a Setran acrescenta que a Rua da Lama não possui mais estacionamento, contando agora com balizadores para sinalização. Além disso, "a prioridade na via é dos pedestres e a velocidade limite passou para 20 quilômetros por hora", diz a nota da secretaria. Todas as mudanças fizeram parte do projeto de revitalização da Rua da Lama, que modernizou cerca de 200 metros da Avenida Anísio Fernandes Coelho.
IMPACTO NO COMÉRCIO
A possiblidade de fechamento da via para carros, no entanto, agrada alguns comerciantes. Para o empresário Diogo Cypriano, a não passagem de veículos traria mais conforto para os frequentadores da Lama, além de proporcionar ao local um espaço para eventos culturais.
“Seria interessante fechar a rua, principalmente, nos dias de maior movimento. Até mesmo na terça-feira, quando tinha o 'Som de Fogueira' (evento de música local), seria importante para não gerar desconforto e trazer mais segurança. A entrega das obras já foi uma grande conquista, mas agora é hora de se preocupar com o conforto de quem frequenta. Além disso, poderia ser um espaço de eventos culturais, afinal a Lama é uma referência de movimento cultural para o jovem”, destaca Diogo.