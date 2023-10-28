Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Papelaria do ES volta a viralizar nas redes ao anunciar venda de materiais dos anos 1990
Nostalgia

Papelaria do ES volta a viralizar nas redes ao anunciar venda de materiais dos anos 1990

Anúncio foi feito pelas redes sociais, em novos vídeos que viralizaram. Em uma primeira leva, serão comercializados cerca de 15 mil itens dos anos 1980 a 2000
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 09:16

Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza
Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza Crédito: Papelaria Castorino Santana
A onda da descoberta de materiais escolares nostálgicos voltou a viralizar na web. Desta vez não é revelação dos estoques de produtos intocados dos anos 1980 a 2000 que chamam a atenção, mas o início das vendas destes. Cadernos raros de Sandy & Junior e Looney Tunes, fichários do Ursinho Pooh e demais personagens da Disney, além de lancheiras da Xuxa e Hello Kitty estão entre as descobertas que voltaram a causar frisson nesta semana nas redes sociais.
"Eu tô OBCECADO pela história dessa papelaria que encontrou um mega estoque intocado com material escolar dos anos 80/90 e vai começar a vender caderno da Sandy, lancheira da Xuxa e afins! Eu já quero TUDO", escreveu um internauta.
"Tem tanta coisa aí que eu tive vontade de ter e não pude. Minha criança gritando de vontade de comprar!", comentou outra. 
"Eu já quero comprar algumas lancheiras, canetas, estojos. Qual endereço dessa loja?", questionou outro internauta.
Claro que os memes também apareceram junto.
Mas o que a turma queria saber é quando começa e onde compra.
Primeiro, vamos lembrar que HZ publicou em abril uma matéria explicando tudo sobre a descoberta destas relíquias e dos planos da abertura do site para vendas dos materiais. Agora, a loja anunciou a abertura das vendas virtuais para a próxima quarta (1º) numa plataforma de marketplace.
"Estamos há cerca de nove meses fazendo a curadoria dos produtos que serão comercializados, como também montando a página e a estrutura das vendas on-line. Nesse primeiro momento, cerca de 15 mil itens estarão disponíveis. Vamos continuar abrindo as caixas lacradas (ela afirma não conseguir mensurar o número que ainda falta) nos depósitos. Uma nova curadoria será feita e os materiais também vão para o e-commerce", adianta Yasmin Santana, responsável pelas redes sociais da papelaria.
Questionada se as raridades serão vendidas por um preço acessível, Yasmin cita alguns exemplos. "Os internautas estão pedindo vários artigos, entre eles fichários raros. Os preços serão cobrados de acordo com sua disponibilidade e raridade. Deve variar em torno de R$ 89 a R$ 249", aponta, exemplificando que produtos relacionadas a artistas também são muito requisitados nas redes.
O frisson é tanto que tem gente pedindo pra não espalhar. "NÃO ESPALHAAAAA! Se não no dia vai ser um inferno!!!", publicou uma internauta. Porém, não vai ter jeito. O assunto bombou e a turma está ligada.

Veja Também

Luciano Camargo agradece a papelaria do ES por achar cadernos que estampou com Zezé

Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza

Mapa com Espírito Santo no Nordeste viraliza no X

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Vitória (ES) zezé di camargo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados