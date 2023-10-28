Papelaria do ES volta a viralizar nas redes ao anunciar venda de materiais dos anos 1990

Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza Crédito: Papelaria Castorino Santana

A onda da descoberta de materiais escolares nostálgicos voltou a viralizar na web. Desta vez não é revelação dos estoques de produtos intocados dos anos 1980 a 2000 que chamam a atenção, mas o início das vendas destes. Cadernos raros de Sandy & Junior e Looney Tunes, fichários do Ursinho Pooh e demais personagens da Disney, além de lancheiras da Xuxa e Hello Kitty estão entre as descobertas que voltaram a causar frisson nesta semana nas redes sociais.

Materiais escolares dos anos 80/90 voltarão as prateleiras de uma papelaria que encontrou os produtos intocados em um galpão. Colecionadores já fazem fila para comprar.pic.twitter.com/CE5IUNB6MN — PAN (@forumpandlr) October 26, 2023

"Eu tô OBCECADO pela história dessa papelaria que encontrou um mega estoque intocado com material escolar dos anos 80/90 e vai começar a vender caderno da Sandy, lancheira da Xuxa e afins! Eu já quero TUDO", escreveu um internauta.

eu tô OBCECADO pela história dessa papelaria lá de Vila Velha que encontrou do depósito um mega estoque intocado com material escolar dos anos 80/90 e vai começar a vender caderno da Sandy, lancheira da Xuxa e afins! eu já quero TUDO pic.twitter.com/kKgbVyyJPX — call me andre-dre-dre (@314nho) October 26, 2023

"Tem tanta coisa aí que eu tive vontade de ter e não pude. Minha criança gritando de vontade de comprar!", comentou outra.

Tem tanta coisa aí que eu tive vontade de ter e não pude. Minha criança gritando de vontade de comprar! 🥹 — ANA FX (@APFiuzaXavier) October 26, 2023

"Eu já quero comprar algumas lancheiras, canetas, estojos. Qual endereço dessa loja?", questionou outro internauta.

eu ja queero comprar algumas lancheiras kkkkkkkkk canetas, estojos. qual endereço dessa loja??? — Milkinho (@HikaroLeite) October 26, 2023

Claro que os memes também apareceram junto.

A papelaria depois de encontrar no depósito a mina de ouro de materiais escolares dos anos 80/90 pic.twitter.com/07Fj4csAUP — Poema do cume (@morphayna) October 26, 2023

Mas o que a turma queria saber é quando começa e onde compra.

CADE O LINK DESSA LOJA PLMDDS EU QUERO COMPRAR — Lorena Lara (@loreslara) October 26, 2023

"Estamos há cerca de nove meses fazendo a curadoria dos produtos que serão comercializados, como também montando a página e a estrutura das vendas on-line. Nesse primeiro momento, cerca de 15 mil itens estarão disponíveis. Vamos continuar abrindo as caixas lacradas (ela afirma não conseguir mensurar o número que ainda falta) nos depósitos. Uma nova curadoria será feita e os materiais também vão para o e-commerce", adianta Yasmin Santana, responsável pelas redes sociais da papelaria.

Questionada se as raridades serão vendidas por um preço acessível, Yasmin cita alguns exemplos. "Os internautas estão pedindo vários artigos, entre eles fichários raros. Os preços serão cobrados de acordo com sua disponibilidade e raridade. Deve variar em torno de R$ 89 a R$ 249", aponta, exemplificando que produtos relacionadas a artistas também são muito requisitados nas redes.

O frisson é tanto que tem gente pedindo pra não espalhar. "NÃO ESPALHAAAAA! Se não no dia vai ser um inferno!!!", publicou uma internauta. Porém, não vai ter jeito. O assunto bombou e a turma está ligada.