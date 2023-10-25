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Mapa com Espírito Santo no Nordeste viraliza no X

Publicação de uma foto do mapa do Brasil, desenhado por um usuário da plataforma, repercutiu e gerou vários memes
Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 11:43

Print da publicação
Print da publicação com o mapa atualizado Crédito: Arquivo Público
Um usuário do X (o antigo Twitter) publicou em sua página pessoal um desenho do mapa do Brasil. O curioso é que ele disse ter usado apenas sua memória para distribuir os Estados. Nessa brincadeira, o Espírito Santo foi parar lá no Nordeste. Claro que a publicação repercutiu entre os capixabas.
Print de um comentário na publicação Crédito: Arquivo Público
A postagem foi feita no último dia 22 de outubro e o assunto rendeu tanto que o termo “Espírito Santo” foi parar no trend topics da plataforma.
Print de um comentário na publicação Crédito: Arquivo Público
Mas não foi só a realocação do ES no mapa que foi comentada. O autor ainda mudou Pernambuco de região, elevou Curitiba a Estado e esqueceu de colocar Minas Gerais no mapa do Brasil. Confira abaixo alguns comentários dos internautas:
Print da publicação com os comentários Crédito: Arquivo Público
Por conta da repercussão do assunto, o usuário reformulou o seu desenho em uma nova versão, dessa vez incluindo as capitais dos estados. Ainda com erros, o público comentou bastante.
Print da publicação com o mapa atualizado Crédito: Arquivo Público
Print do comentário do próprio usuário explicando sua nova publicação Crédito: Arquivo Público
*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes

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