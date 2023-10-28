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Redes sociais

Como criar seu personagem Disney Pixar e entrar na trend do momento

Tudo isso é feito a partir de inteligência artificial e pode ser criado do zero ou a partir de uma foto que você tenha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 12:58

Internautas fizeram até versões da música de Luísa Sonza e de Neymar usando a IA que transforma pessoas em animações da Disney/Pixar
Internautas fizeram até versões da música de Luísa Sonza e de Neymar usando a IA que transforma pessoas em animações da Disney/Pixar Crédito: Reprodução/Twitter
A trend da última semana nas redes sociais é criar o seu personagem no estilo "Disney/Pixar". Famosos como Ivete Sangalo e o produtor de conteúdo Ivan Baron são alguns dos famosos que compartilharam suas versões. Inclusive, algumas prefeituras no Espírito Santo entraram na onda para enaltecer suas riquezas e pontos turísticos.
Ainda não sabe como é feito e quer entrar na brincadeira? Vem que HZ te ensina. Vale lembrar que tudo isso é feito a partir de inteligência artificial e pode ser criado do zero ou a partir de uma foto que você tenha.

COMO CRIAR SEU DESENHO DISNEY PIXAR

  • Para criar sua imagem no estilo Disney Pixar, você precisa acessar a plataforma de inteligência artificial Bing

  • A plataforma é gratuita e é acessada no site http://bing.com/create

  • Na sequência, você precisa logar com uma conta Microsoft. Caso não tenha, faça o cadastro na hora e entre na plataforma

  • Agora é a hora da criação. Faça um texto para que seja feita uma imagem no estilo Disney Pixar mas dando o máximo de detalhes do que você quer no resultado
  • Ex: Crie uma imagem (ou personagem) no estilo Pixar. Ela deve ter as seguintes características

  • Após dar todos os detalhes, aperte em criar

  • O site vai dar quatro versões diferentes da imagem que você pode salvar

  • Caso o resultado não agrade, você pode fazer novos testes

  • Achou muito trabalhoso? Você também pode usar uma foto sua como base para que a IA o transforme num personagem

  • Basta subir a foto e pedir que a IA transforme ela num pôster da Disney Pixar, podendo pedir até um título ao pôster

  • Vale lembrar que o site permite apenas 15 testes gratuitos para cada usuário

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