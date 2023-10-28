Como criar seu personagem Disney Pixar e entrar na trend do momento

Internautas fizeram até versões da música de Luísa Sonza e de Neymar usando a IA que transforma pessoas em animações da Disney/Pixar

Ainda não sabe como é feito e quer entrar na brincadeira? Vem que HZ te ensina. Vale lembrar que tudo isso é feito a partir de inteligência artificial e pode ser criado do zero ou a partir de uma foto que você tenha.