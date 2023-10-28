Como criar seu personagem Disney Pixar e entrar na trend do momento

A trend da última semana nas redes sociais é criar o seu personagem no estilo "Disney/Pixar". Famosos como Ivete Sangalo e o produtor de conteúdo Ivan Baron são alguns dos famosos que compartilharam suas versões. Inclusive, algumas prefeituras no Espírito Santo entraram na onda para enaltecer suas riquezas e pontos turísticos.
Ainda não sabe como é feito e quer entrar na brincadeira? Vem que HZ te ensina. Vale lembrar que tudo isso é feito a partir de inteligência artificial e pode ser criado do zero ou a partir de uma foto que você tenha.
COMO CRIAR SEU DESENHO DISNEY PIXAR
- Para criar sua imagem no estilo Disney Pixar, você precisa acessar a plataforma de inteligência artificial Bing
- A plataforma é gratuita e é acessada no site http://bing.com/create
- Na sequência, você precisa logar com uma conta Microsoft. Caso não tenha, faça o cadastro na hora e entre na plataforma
- Agora é a hora da criação. Faça um texto para que seja feita uma imagem no estilo Disney Pixar mas dando o máximo de detalhes do que você quer no resultado
- Ex: Crie uma imagem (ou personagem) no estilo Pixar. Ela deve ter as seguintes características
- Após dar todos os detalhes, aperte em criar
- O site vai dar quatro versões diferentes da imagem que você pode salvar
- Caso o resultado não agrade, você pode fazer novos testes
- Achou muito trabalhoso? Você também pode usar uma foto sua como base para que a IA o transforme num personagem
- Basta subir a foto e pedir que a IA transforme ela num pôster da Disney Pixar, podendo pedir até um título ao pôster
- Vale lembrar que o site permite apenas 15 testes gratuitos para cada usuário