Cidades do ES entram na trend da Pixar e viram cenários de desenhos; saiba como fazer Crédito: Instagram/@prefvilavelha/@prefeituradeibitirama

Pontos turísticos do Espírito Santo viraram cenários de desenhos da Disney, pelo menos nas redes sociais de algumas cidades do Estado. Viana, Vila Velha e Ibitirama entraram na trend, que está bombando em plataformas como Instagram e X, e transformaram suas riquezas e espaços naturais em animações. Tudo isso é feito a partir de inteligência artificial e o que mais se vê nas redes nesta quarta (25) são compartilhamentos do gênero (aprenda a fazer no fim da matéria).

Viana foi a primeira a entrar na brincadeira. Na segunda (23), ela postou diversos cartazes de "produções vianenses" como "UP nas Alturas - Rampa do Urubu" e "A Árvore que Chora". A criatividade rendeu diversos elogios na publicação.

A Prefeitura de Vila Velha enalteceu pontos turísticos como o Convento da Penha, o Morro do Moreno, o Morro do Penedo, a Casa da Memória e o Farol Santa Luzia. Veja abaixo.

Ibitirama também entrou na trend e trouxe as belezas do Caparaó, como o Pico da Bandeira e a Cachoeira da Pedra Roxa.

Gostou da brincadeira? Entenda abaixo como funciona o processo e faça o seu.

COMO CRIAR SEU DESENHO DISNEY PIXAR

Para criar sua imagem no estilo Disney Pixar, você precisa acessar a plataforma de inteligência artificial Bing





A plataforma é gratuita e é acessada no site http://bing.com/create





Na sequência, você precisa logar com uma conta Microsoft. Caso não tenha, faça o cadastro na hora e entre na plataforma





Agora é a hora da criação. Faça um texto para que seja feita uma imagem no estilo Disney Pixar mas dando o máximo de detalhes do que você quer no resultado



Ex: Crie uma imagem (ou personagem) no estilo Pixar. Ela deve ter as seguintes características





Após dar todos os detalhes, aperte em criar





O site vai dar quatro versões diferentes da imagem que você pode salvar





Caso o resultado não agrade, você pode fazer novos testes





Achou muito trabalhoso? Você também pode usar uma foto sua como base para que a IA o transforme num personagem





Basta subir a foto e pedir que a IA transforme ela num pôster da Disney Pixar, podendo pedir até um título ao pôster





Vale lembrar que o site permite apenas 15 testes gratuitos para cada usuário



*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes.