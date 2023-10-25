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Efeito Pixar

Cidades do ES entram na trend da Pixar e viram cenários de desenhos; saiba como fazer

Viana, Vila Velha e Ibitirama transformaram seus cartões postais em cenários de animações da Disney. HZ te mostra como transformar suas fotos
Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 17:31

Cidades do ES entram na trend da Pixar e viram cenários de desenhos; saiba como fazer
Cidades do ES entram na trend da Pixar e viram cenários de desenhos; saiba como fazer Crédito: Instagram/@prefvilavelha/@prefeituradeibitirama
Pontos turísticos do Espírito Santo viraram cenários de desenhos da Disney, pelo menos nas redes sociais de algumas cidades do Estado. Viana, Vila Velha e Ibitirama entraram na trend, que está bombando em plataformas como Instagram e X, e transformaram suas riquezas e espaços naturais em animações. Tudo isso é feito a partir de inteligência artificial e o que mais se vê nas redes nesta quarta (25) são compartilhamentos do gênero (aprenda a fazer no fim da matéria).
Viana foi a primeira a entrar na brincadeira. Na segunda (23), ela postou diversos cartazes de "produções vianenses" como "UP nas Alturas - Rampa do Urubu" e "A Árvore que Chora". A criatividade rendeu diversos elogios na publicação.
A Prefeitura de Vila Velha enalteceu pontos turísticos como o Convento da Penha, o Morro do Moreno, o Morro do Penedo, a Casa da Memória e o Farol Santa Luzia. Veja abaixo.
Ibitirama também entrou na trend e trouxe as belezas do Caparaó, como o Pico da Bandeira e a Cachoeira da Pedra Roxa. 
Gostou da brincadeira? Entenda abaixo como funciona o processo e faça o seu.

COMO CRIAR SEU DESENHO DISNEY PIXAR

  • Para criar sua imagem no estilo Disney Pixar, você precisa acessar a plataforma de inteligência artificial Bing

  • A plataforma é gratuita e é acessada no site http://bing.com/create

  • Na sequência, você precisa logar com uma conta Microsoft. Caso não tenha, faça o cadastro na hora e entre na plataforma

  • Agora é a hora da criação. Faça um texto para que seja feita uma imagem no estilo Disney Pixar mas dando o máximo de detalhes do que você quer no resultado
  • Ex: Crie uma imagem (ou personagem) no estilo Pixar. Ela deve ter as seguintes características

  • Após dar todos os detalhes, aperte em criar

  • O site vai dar quatro versões diferentes da imagem que você pode salvar

  • Caso o resultado não agrade, você pode fazer novos testes

  • Achou muito trabalhoso? Você também pode usar uma foto sua como base para que a IA o transforme num personagem

  • Basta subir a foto e pedir que a IA transforme ela num pôster da Disney Pixar, podendo pedir até um título ao pôster

  • Vale lembrar que o site permite apenas 15 testes gratuitos para cada usuário
*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes.

Atualização

25/10/2023 - 7:07
A Prefeitura de Viana também participou da trend, sendo a primeira  a fazer uma publicação no Instagram. O material foi incluído na matéria

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