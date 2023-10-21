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Jardim da Penha

Após reforma, nova Rua da Lama é inaugurada em Vitória

Com investimento de R$ 4,5 milhões, a famosa via de Jardim da Penha, conhecida pelos bares e festas, foi reurbanizada

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2023 às 18:09
Inauguração da nova Rua da Lama, em Vitória
Inauguração da nova Rua da Lama, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Após passar por reforma, a nova Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, foi inaugurada no fim da tarde deste sábado (21).  As bandas Som de Fogueira e o cantor Marcelo Ribeiro se apresentaram no local. A Prefeitura de Vitória diz que investiu R$ 4,5 milhões na reurbanização da famosa via, local de festas e bares que atraem muitos jovens.

Reformada, Rua da Lama é inaugurada em Jardim da Penha, em Vitória

A reestruturação da Rua da Lama envolveu a redução da velocidade dos carros e o nivelamento entre via carroçável e calçadas. A ampliação do canteiro central criou áreas de convívio e disponibilizou espaço para feirinhas e atividades culturais. Foi implantado também novo mobiliário urbano, com bancos e pergolados. A nova rua tem também novo paisagismo, com plantio de árvores.

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