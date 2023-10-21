Após reforma, nova Rua da Lama é inaugurada em Vitória

Após passar por reforma, a nova Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, foi inaugurada no fim da tarde deste sábado (21). As bandas Som de Fogueira e o cantor Marcelo Ribeiro se apresentaram no local. A Prefeitura de Vitória diz que investiu R$ 4,5 milhões na reurbanização da famosa via, local de festas e bares que atraem muitos jovens.