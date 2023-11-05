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Cultura

Com MC Carol, 3° Crias.Lab será na quadra da MUG, em Vila Velha

Evento gratuito rola nos dias 17 e 18 de novembro trazendo também shows de Sued Nunes e do grupo Francisco, el Hombre
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 05 de Novembro de 2023 às 09:00

MC Carol é uma das convidadas do Crias.Lab, que acontece em 17 e 18 de novembro, em Vila Velha
MC Carol é uma das convidadas do Crias.Lab, que acontece em 17 e 18 de novembro, em Vila Velha Crédito: Instagram@mccaroldeniteroioficial
Após anunciar pausa na carreira em 2024 (ainda não confirmada oficialmente) e se destacar como uma detenta "afrontosa" (no bom sentido, é claro!) na série "Impuros", da Star +, MC Carol virá ao Espírito Santo nas próximas semanas. A artista é uma das convidadas da terceira edição do Crias.Lab.
O evento será realizado nos dias 17 e 18 de novembro, na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), atual campeã do Grupo Especial de Vitória, em Vila Velha, com entrada franca.
Além da autora dos hits "Liga pro Samu", "Minha Vó Tá Maluca", "Não Foi Cabral" e "Jorginho me Empresta a 12", que se apresenta no sábado (18), o encontro multicultural contará com as presenças de Sued Nunes, que emplacou o hit "Povoada", na sexta (17), e com o grupo Francisco, el Hombre, que faz show também na sexta (17). 
O quinteto mistura elementos musicais da América Latina em faixas cantadas em português, espanhol e inglês. A banda foi indicada ao Grammy Latino em 2017, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, com "Triste, Louca ou Má".

MÚSICA DE MONTÃO

E claro que não para por aí. O Crias.Lab contará com outras atrações musicais de peso. O tradicional Baile da Nega - que rola no sábado (18) - celebrará a elegância e a versatilidade da estética preta, com a diversidade atacando de protagonista.
Entre os DJs convidados, Negana, Gegeô, Asiat e L3nda. Também no sábado (18), estão confirmadas as performances de André Prando, Naohmi e Já Gamei.
O festival ainda terá mostra de cinema e bate-papos sobre comunicação audiovisual. Entre os convidados, a roteirista da série "Cidade Invisível" (Netflix), Ludmila Naves, a roteirista da Rádio Novelo, Évelin Argenta, e um dos diretores da série "Cangaço Novo", fenômeno nacional da Amazon Prime Video, Fabinho Mendonça.
A programação completa poderá ser conferida em breve no site criaslab.com. "O que a gente buscou na programação musical foi uma diversidade de sons e ritmos que pudessem celebrar a economia criativa dos jovens capixabas e que combinasse com os valores do Crias.Lab: comunidade, formação e criatividade", destaca Sullivan Silva, diretor artístico do projeto.
Para os amantes do cinema, vai rolar a Mostra Crias da Quebrada, com curtas locais e nacionais, além da exibição do documentário "CRIADORES", produzido pelos alunos do Lab.Doc. As sessões são gratuitas e acontecem na sexta (17), a partir das 16h.
Fique ligado: para participar dos bate-papos, é só retirar os ingressos pelo site Sympla. Já para os shows, basta levar 1kg de alimento não-perecível. 

3ª EDIÇÃO DO CRIAS.LAB

  • QUANDO: Sexta (17) e sábado (18)   
  • ONDE: Quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG). Rua Mourisco, Glória, Vila Velha
  • ATENÇÃO: A programação completa, com horários e atrações, estará disponível em breve no site oficial do evento
  • FIQUE LIGADO: Para participar dos bate-papos, é só retirar os ingressos pelo site Sympla. Já para os shows, basta levar 1kg de alimento não-perecível

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