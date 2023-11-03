Confira programação de novembro das Escolas do Grupo Especial de Vitória

A Chegou O Que Faltava organiza sua feijoada em 26 de novembro Crédito: Fernando Madeira

Está contando as horas para curtir os Ensaios Técnicos das Escolas de Samba do Grupo Especial de Vitória, marcados para janeiro de 2024 ? HZ tem uma novidade pra lá de especial: as agremiações estão com o calendário repleto de atividades em novembro. Portanto, dá para se agendar e cair livre, leve e solto no "ziriguidum".

Os ensaios de rua estão a todo vapor. Os da Mocidade Unida da Glória, por exemplo, rolam às quintas, na quadra da escola, em Vila Velha. A Novo Império resolveu inovar, programando dois encontros semanais: nas terças rola o ensaio da bateria e, nas quintas, o de todos os segmentos da agremiação de Caratoíra (Vitória).

Os eventos especiais também já começaram. A tradicional Feijoada do Pega, da nova integrante do Grupo Especial, Pega no Samba, está marcado para 19 de novembro, no Na Vista. Por falar em comilança, outra feijoada, desta vez a da Chegou o que Faltava, acontece no Privilége Vitória, em 26 de novembro. Abaixo, confira a programação levantada por HZ.

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG). Rua Mourisco, Glória, Vila Velha

Rua Mourisco, Glória, Vila Velha Ensaio Técnico da MUG: Toda quinta-feira, às 19h. Com Bateria, Grupo Musical e segmentos na quadra. Entrada Gratuita

Toda quinta-feira, às 19h. Com Bateria, Grupo Musical e segmentos na quadra. Entrada Gratuita Show da MUG: Todos os domingos, às 19h. Apresentação dos segmentos da escola, Roda de Samba e DJ. Entrada R$ 10



Todos os domingos, às 19h. Apresentação dos segmentos da escola, Roda de Samba e DJ. Entrada R$ 10 UNIDOS DE JUCUTUQUARA. Anchieta Social Clube. R. José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória

Anchieta Social Clube. R. José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória Samba na Praça de Jucutuquara: Toda quinta-feira, às 20h. Com Bateria, Grupo Musical e segmentos, na Praça Eucalipto, Jucutuquara, Vitória. Entrada Gratuita





Toda quinta-feira, às 20h. Com Bateria, Grupo Musical e segmentos, na Praça Eucalipto, Jucutuquara, Vitória. Entrada Gratuita INDEPENDENTE DE BOA VISTA. R. Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica

R. Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica Ensaio Geral: Toda quarta-feira, às 20h. Com Bateria, Grupo Musical e segmentos, na Quadra da Escola. Entrada Gratuita



Toda quarta-feira, às 20h. Com Bateria, Grupo Musical e segmentos, na Quadra da Escola. Entrada Gratuita CHEGOU O QUE FALTAVA. Av. Fernando Ferrari, 3035, Goiabeiras, Vitória

Av. Fernando Ferrari, 3035, Goiabeiras, Vitória Ensaios da Chegou: Toda segunda-feira, às 20h, com bateria e segmentos, na Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras. Entrada Gratuita

Toda segunda-feira, às 20h, com bateria e segmentos, na Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras. Entrada Gratuita Domingo (26): A partir das 12h, Feijoada da Chegou, no Privilege Vitória. Com Renato da Rocinha, Choppsamba, Zé Felipe e Romário e segmentos da escola. Entrada: R$ 70, à venda no site ZIG TICKETS





A partir das 12h, Feijoada da Chegou, no Privilege Vitória. Com Renato da Rocinha, Choppsamba, Zé Felipe e Romário e segmentos da escola. Entrada: R$ 70, à venda no site ZIG TICKETS UNIDOS DA PIEDADE. Praça Mario de Oliveira Silva, 90, Fonte Grande, Vitoria

Praça Mario de Oliveira Silva, 90, Fonte Grande, Vitoria Ensaio da Piedade: Toda terça-feira, às 19h, Ensaio Técnico da escola com bateria e segmentos na Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, Vitória. Entrada Gratuita



Toda terça-feira, às 19h, Ensaio Técnico da escola com bateria e segmentos na Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, Vitória. Entrada Gratuita NOVO IMPÉRIO. Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória

Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória Ensaio de Bateria: Toda terça-feira, as 20h. Na quadra da escola, em Caratoíra. Entrada Gratuita.

Toda terça-feira, as 20h. Na quadra da escola, em Caratoíra. Entrada Gratuita. Ensaio da Escola: Toda quinta-feira, as 20h. Com bateria e segmentos. Na quadra da escola, em Caratoíra. Entrada Gratuita.

Toda quinta-feira, as 20h. Com bateria e segmentos. Na quadra da escola, em Caratoíra. Entrada Gratuita. SÁBADO (25): Apresentação em Barra de São Francisco na comemoração da festa de aniversário da cidade.





Apresentação em Barra de São Francisco na comemoração da festa de aniversário da cidade. PEGA NO SAMBA. R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória

R. Dr. Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória Ensaio Técnico: Toda terça-feira, às 19h, Ensaio com a bateria e segmentos na quadra. Entrada Gratuita

Toda terça-feira, às 19h, Ensaio com a bateria e segmentos na quadra. Entrada Gratuita DOMINGO (19): A partir das 12h, Feijoada do Pega, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos a partir de R$ 60. À venda no site Brasilticket





A partir das 12h, Feijoada do Pega, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos a partir de R$ 60. À venda no site Brasilticket Programações podem sofrer alterações a critério das escolas