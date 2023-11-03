11° Festival de Música Erudita do ES traz ópera inédita em sua programação

O Quarteto Bratya estará presente na 11ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @quarteto_bratya

A partir desta sexta-feira (3) até o dia 25 de novembro, os capixabas poderão curtir a 11ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo. A programação, que começa às 20h de forma gratuita, no Teatro do Sesc Glória, em Vitória, também se estende ao longo do mês com apresentações no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em espaços públicos da capital e escolas do interior do Estado. Haverá ainda transmissão ao vivo pelo canal do evento no YouTube.

"A gente vai de Norte a Sul do Estado. Vamos nos apresentar em comunidades dos povos originários, como quilombola, comunidade do congo, Presidente Kennedy, Itapemirim, Fundão, Ibiraçu, além da Grande Vitória", detalha Tarcísio Santório, diretor-geral do festival.

A abertura acontece neste fim de semana, com apresentações nesta sexta (3) e domingo (5) da ópera “Contos de Júlia”, no Sesc Glória. Obra do compositor Marcus Siqueira e da libretista Veronica Stigger, a apresentação leva ao palco personagens inspirados na obra da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida.

Ensaio da ópera "Contos de Júlia" para o 11º Festival de Música Erudita Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O festival está trazendo muitas novidades. Uma destas é a nossa ópera de estreia, que foi encomendada pelo festival. Ela conta a historia de três mulheres, sendo escrita entre os séculos 19 e 20 pela Julia Lopes de Almeida. É uma opera brasileira, de um compositor brasileiro e com uma adaptação da libretista brasileira, Veronica Stigger", explica Tarcisio.

O maestro Gabriel Rhein-Schirato, que vai comandar o concerto à frente da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, dá mais detalhes do espetáculo. "São três atos, cada um contando uma historia de uma mulher diferente", descreve.

Esta não é a única obra feita especialmente para o festival. Segundo a organização, outras três produções foram encomendadas para o evento. Outro destaque da programação será a apresentação do consagrado pianista Cristian Budu mergulhando nas obras românticas de Beethoven, Schumann e Liszt, no dia 11, na Casa da Música Sônia Cabral.

Ensaio da ópera "Contos de Júlia" para o 11º Festival de Música Erudita Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Seguindo sua tradição anual, o festival homenageará uma personalidade do ramo. Nesta edição, a compositora Marisa Rezende e a Orquestra Camerata SESI serão os prestigiados no concerto de encerramento, no dia 25, às 20h, no Sesc Glória. O repertório ainda contará com “Línvitationau Voyage”, de Henri Duparc, “Soupir”, de Maurice Ravel e “Il flotedansI´air”, de Alberto Nepomuceno.

O Festival de Música Erudita do Espírito Santo segue dia 24 de novembro. No Sônia Cabral, acontece um recital baseado nas obras da iraniana Niloufar Nourbakhsh, da chinesa Joyce Tang e da francesa Lili Boulanger, além da estreia de "Poço de Dentro", escrita por Thais Montanari contando com interpretação do Quarteto Bratya ao lado da harpista Maíni Moreno. O espetáculo circula por outros espaços da grande Vitória. O concerto de encerramento do festival acontece no Teatro do Sesc Glória, dia 25, com performance da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob regência do maestro Helder Trefzger, ao lado dos vencedores do 2º Concurso de Canto Natércia Lopes.

ITINERÂNCIA

Dentro da programação itinerante, destaque para "O Pequeno Teatro do Mundo", versão em marionete da ópera infanto-juvenil "Onheama", de João Guilherme Ripper. O projeto Concertos Itinerantes levará diferentes repertórios para asilos, escolas e espaços públicos da Grande Vitória com o Quarteto de Cordas Bratya e a harpista Maíni Moreno.

"O evento tem o propósito de promover a música erudita como possibilidade de desenvolvimento humano e econômico. Acreditamos que através das diferentes ações, estamos exercendo nosso desejo de impulsionar vidas através da cultura, fomentando um futuro melhor para a sociedade", acredita Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Responsabilidade Social da Shell Brasil, um dos patrocinadores do evento, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Em tempo: o encontro é idealizado por Tarcísio Santório, presidente da COES (Companhia de Ópera do Espírito Santo), em direção dividida com Natércia Lopes desde 2014.

11º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO