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Turismo e lazer

Salão do Saldanha não será mais aberto para casamentos e formaturas

Importante espaço da história capixaba foi reaberto para visitas após restauração. Diferente do prometido em 2022, salão receberá apenas eventos de cunho cultural e turístico
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 13:11

Salão do Saldanha, no Forte São João, foi reaberto ao público
Salão do Saldanha, no Forte São João, foi reaberto ao público Crédito: Vitor Jubini
A segunda etapa das obras da antiga sede do Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, em Vitória, foi oficialmente entregue. Trata-se das instalações da Casa do Turismo Capixaba e também do Salão Nobre, palco de grandes bailes e solenidades no passado. A inauguração marcou também a expectativa por quem viveu os tempos áureos do espaço. Afinal, como divulgado pela colunista Renata Rasseli ainda em 2022, o salão voltaria a receber eventos sociais, como casamentos e formaturas. 
Porém, os animados em fazer seu evento social no local podem procurar outro espaço. Em conversa com HZ, o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, disse que o Salão Nobre voltará a ter vida ativa, porém, voltado apenas a manifestações culturais e turísticas.
Salão Nobre do Saldanha da Gama, no Forte São João, não irá abrir para eventos sociais
Salão Nobre do Saldanha da Gama, no Forte São João, não irá abrir para eventos sociais Crédito: Vitor Jubini
“Nós estamos discutindo junto com a Secretaria de Cultura e a Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) para saber quais serão as ações que nós vamos permitir aqui dentro do salão. Haverá um consenso para preservar essa restauração, mas adianto que os grandes bailes não vão mais acontecer (risos)”, disse.
O Salão segue aberto à visitação, proporcionando uma experiência positiva. Tenho certeza que quem vier vai resgatar essa memória afetiva dos bailes, carnaval e festas que aconteceram nesse salão tão importante na sociedade capixaba. Agora, vamos utilizar esse espaço para engrandecer a cultura, o turismo e o artesanato do Espírito Santo

ESPAÇO ABERTO À VISITAÇÃO

Mesmo guardando boas lembranças da vida social capixaba, o Salão pode ser visitado gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, horário de funcionamento da Casa do Turismo. Entre as mudanças feitas no local, que possui 250 m² e capacidade para 200 pessoas, está a restauração do piso, mezanino, portas, janelas e lustres. A varanda do salão, que possui uma bela vista para a baía de Vitória, também pode ser visitada.
Os lustres originais do Salão Nobre foram preservados na reforma
Os lustres originais do Salão Nobre foram preservados na reforma Crédito: Vitor Jubini
Segundo Weverson, até o momento não há uma agenda de eventos definida. “Primeiro nós vamos criar toda essa normativa para depois poder abrir o agendamento. Mas a intenção é de ter mostras culturais, artesanato, eventos de gastronomia e outras manifestações que representam a história do Espírito Santo”, afirmou.
Além da reforma do Salão Nobre, outra novidade no imóvel é a Casa do Turismo Capixaba, onde ficam as instalações das áreas administrativas da Secretaria do Turismo (Setur). Já a próxima etapa do projeto, prevista para o segundo semestre de 2024, envolve a modernização dos acessos pela Avenida Beira Mar, a instalação de um elevador panorâmico e uma loja de artesanato capixaba, que contará com o suporte da Aderes.

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