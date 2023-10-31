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Teatro

"Rubem Braga - A Vida em Voz Alta" inicia turnê com entrada franca

Montagem estrelada por José Augusto Loureiro será encenada de 3 de novembro a 14 de janeiro de 2024, no Espaço Má Cia, em Vitória. Ingressos podem ser retirados pela internet
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 15:39

José Augusto Loreiro protagoniza a peça
José Augusto Loreiro protagoniza a peça "Rubem Braga - A Vida em Voz Alta" Crédito: WB Produções
Sucesso nos palcos, "Rubem Braga - A Vida em Voz Alta", estrelado por José Augusto Loureiro, ganha nova turnê em Vitória com entrada franca. As sessões da quarta temporada do espetáculo estão programadas para os finais de semana entre 3 de novembro e 14 de janeiro de 2024, no Espaço Má Cia, no Centro da capital. Os ingressos podem ser retirados no site Sympla. Inicialmente, estão disponíveis convites até 26 de novembro.  
Com texto de Duilio Kuster, direção de Leonardo Magalhães, supervisão de direção de Charles Fricks e direção de produção de Bruna Dornellas e Wesley Telles, a montagem embarca em uma viagem íntima ao conturbado (mas poético) universo do escritor e cronista cachoeirense.
Quem não conhecia Rubem Braga na intimidade, não teve o prazer de conviver com o homem bem-humorado, de textos ácidos e cheio de metáforas políticas para driblar a ditadura militar. Essa é a faceta do autor que a peça de Leonardo Magalhães deseja ressaltar.
Com quase 50 anos de estrada e trabalhos premiados no teatro ("A Barca do Inferno" e "Os Coveitos") e no cinema ("Lamarca"), José Augusto Loureiro detalhou - em entrevista publicada anteriormente por A Gazeta - que se preparou por anos para ser o mais fiel possível à essência de Rubem Braga.
"Durante as pesquisas para compor o autor, descobri particularidades que o tornaram mais humano. Rubem Braga era muito observador. Gostava mais de sentir e pensar do que de falar. Sou meio assim", confessou Jose Augusto, revelando questões da intimidade do escritor que soam como curiosidade para seus inúmeros fãs.
"Fiz parte das pesquisas com Álvaro Abreu, sobrinho de Rubem Braga. Descobri coisas fantásticas, como, por exemplo, que o gênio da literatura era péssimo com trabalhos manuais. Uma de suas crônicas de que gosto bastante discorre sobre o fato de ele não saber trocar um espelho no banheiro. São passagens que o tornam mais humano, próximo do seu leitor", acredita.

TRAMA

"Rubem Braga - a Vida em Voz Alta" é uma montagem minimalista. O cenário remete ao apartamento do autor capixaba no Rio de Janeiro, com uma mesa e poucos móveis. Da sua escrivaninha, conhecemos recordações sobre velhos amigos (como Dorival Caymmi e Vinicius de Moraes); amores intensos; a infância no interior; a carreira jornalística e literária; e a luta contra o autoritarismo dos anos de chumbo da ditadura militar que assolou o país até meados dos anos 1980.
Com argumento proposto pelo historiador Duílio Kuster, uma das cabeças pensantes do grupo Folgazões, a história tenta fugir de estereótipos para retratar os ideais políticos de Rubem Braga.
"Ele foi um libertário com 'alta voltagem' de humanismo. Ao mesmo tempo, era casado com a militante comunista Zora Seljan e gostava de dialogar com presidentes militares da década de 1970 e 1980, cobrando ações para ajudar aos menos favorecidos, especialmente de sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim", concluiu Loureiro.

RUBEM BRAGA - A VIDA EM VOZ ALTA

  • QUANDO: de sexta (3) a 14 de janeiro de 2024, com sessões as sextas, sábados e domingos
  • HORÁRIOS: sextas e sábados, às 20 horas, e domingos, às 17 horas, com presença de intérprete de libras.
  • ONDE: Espaço Má Cia. R. Prof. Baltazar, 152, Centro, Vitória
  • INGRESSOS: Entrada franca, com retirada de ingressos pelo site Sympla

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