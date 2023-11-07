Casa Caramujo: peça infantil terá ingressos distribuídos no ES

Sucesso nos palcos cariocas, "Casa Caramujo", da Cia Teatro Epigenia, pode ser conferida pelo público capixaba neste fim de semana. As sessões acontecem sábado (11) e domingo (12), no Teatro Universitário (Ufes), sempre às 16h.
A atração infantil é 0800, ou seja, totalmente gratuita. Os ingressos começam a ser distribuídos na bilheteria do teatro a partir desta terça (7), às 14 horas. Serão emitidos apenas 2 ingressos por CPF. Corra para pegar o seu!
Mas qual seria a trama de "Casa Caramujo"? Ao perceber que poderá perder a mãe doente, um menino enfrenta a "Dona Morte" e consegue aprisioná-la em uma casa de caramujo. Quando retorna para casa, encontra sua mãe bem, mas, aos poucos, eles e todos os moradores do lugar começam a se deparar com um fato: ninguém consegue colher frutos, legumes, verduras e pescar.
Aprisionada, a morte deixa de agir e ninguém mais consegue se alimentar, quebrando assim o ciclo da vida. O menino então precisa mergulhar no fundo das águas e resgatar a dona morte para a vida voltar ao normal.
FORMAÇÃO
Além do espetáculo, o projeto - que integra o circuito Diversão em Cena, da ArcelorMittal - conta com oficina gratuita no sábado (11), de 10 às 13 horas. A aula será ministrada por Márcio Nascimento, integrante da Cia Teatro Epigenia, ministrando o curso de Prática de Teatro de Animação.
A oficina apresenta as linhas básicas de manipulação e interpretação com bonecos, oferecida a todos os profissionais das Artes Cênicas, educadores, professores de arte e interessados em geral.
É preciso ter mais de 16 anos e interesse em trabalhar com Teatro de Bonecos ou conhecer a prática. A oficina é gratuita e serão oferecidas 30 vagas. Inscrições podem ser feitas pelo site Sympla.
CASA CARAMUJO
- QUANDO: Sexta (11) e sábado (12), a partir das 16 horas. A sessão de domingo contará com intérprete de libras
- ONDE: Teatro Universitário (Ufes). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
- INGRESSOS: Entrada franca. A retirada dos ingressos começa nesta terça (7) na bilheteria do teatro. São distribuídos 2 convites por CPF. Horário de funcionamento da bilheteria: 14 às 19 horas
- OFICINA PRÁTICA DE TEATRO E DE ANIMAÇÃO
- PROFESSOR: Marcio Nascimento
- ONDE: Teatro Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
- QUANDO: Sábado (11), de 10h às 13 horas
- INGRESSOS: O curso é gratuito, sendo 30 vagas com inscrição podendo ser feita pelo site Sympla