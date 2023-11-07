Casa Caramujo: peça infantil terá ingressos distribuídos no ES

"Casa Caramujo" pode ser conferido sábado (11) e domingo (12), no Teatro Universitário (Ufes), sempre às 16h Crédito: Guga Melgar

Sucesso nos palcos cariocas, "Casa Caramujo", da Cia Teatro Epigenia, pode ser conferida pelo público capixaba neste fim de semana. As sessões acontecem sábado (11) e domingo (12), no Teatro Universitário (Ufes), sempre às 16h.

A atração infantil é 0800, ou seja, totalmente gratuita. Os ingressos começam a ser distribuídos na bilheteria do teatro a partir desta terça (7), às 14 horas. Serão emitidos apenas 2 ingressos por CPF. Corra para pegar o seu!

Mas qual seria a trama de "Casa Caramujo"? Ao perceber que poderá perder a mãe doente, um menino enfrenta a "Dona Morte" e consegue aprisioná-la em uma casa de caramujo. Quando retorna para casa, encontra sua mãe bem, mas, aos poucos, eles e todos os moradores do lugar começam a se deparar com um fato: ninguém consegue colher frutos, legumes, verduras e pescar.

Aprisionada, a morte deixa de agir e ninguém mais consegue se alimentar, quebrando assim o ciclo da vida. O menino então precisa mergulhar no fundo das águas e resgatar a dona morte para a vida voltar ao normal.

FORMAÇÃO

Além do espetáculo, o projeto - que integra o circuito Diversão em Cena, da ArcelorMittal - conta com oficina gratuita no sábado (11), de 10 às 13 horas. A aula será ministrada por Márcio Nascimento, integrante da Cia Teatro Epigenia, ministrando o curso de Prática de Teatro de Animação.

A oficina apresenta as linhas básicas de manipulação e interpretação com bonecos, oferecida a todos os profissionais das Artes Cênicas, educadores, professores de arte e interessados em geral.

É preciso ter mais de 16 anos e interesse em trabalhar com Teatro de Bonecos ou conhecer a prática. A oficina é gratuita e serão oferecidas 30 vagas. Inscrições podem ser feitas pelo site Sympla.

CASA CARAMUJO