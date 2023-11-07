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Diversão

Casa Caramujo: peça infantil terá ingressos distribuídos no ES

Montagem será apresentada no sábado (11) e domingo (12), no Teatro da Ufes, em Vitória. Convites podem ser retirados na bilheteria do teatro a partir desta terça (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 09:00

"Casa Caramujo" pode ser conferido sábado (11) e domingo (12), no Teatro Universitário (Ufes), sempre às 16h Crédito: Guga Melgar
Sucesso nos palcos cariocas, "Casa Caramujo", da Cia Teatro Epigenia, pode ser conferida pelo público capixaba neste fim de semana. As sessões acontecem sábado (11) e domingo (12), no Teatro Universitário (Ufes), sempre às 16h.
A atração infantil é 0800, ou seja, totalmente gratuitaOs ingressos começam a ser distribuídos na bilheteria do teatro a partir desta terça (7),  às 14 horas. Serão emitidos apenas 2 ingressos por CPF.  Corra para pegar o seu!
Mas qual seria a trama de "Casa Caramujo"? Ao perceber que poderá perder a mãe doente, um menino enfrenta a "Dona Morte" e consegue aprisioná-la em uma casa de caramujo. Quando retorna para casa, encontra sua mãe bem, mas, aos poucos, eles e todos os moradores do lugar começam a se deparar com um fato: ninguém consegue colher frutos, legumes, verduras e pescar.
Aprisionada, a morte deixa de agir e ninguém mais consegue se alimentar, quebrando assim o ciclo da vida. O menino então precisa mergulhar no fundo das águas e resgatar a dona morte para a vida voltar ao normal.

FORMAÇÃO

Além do espetáculo, o projeto - que integra o circuito Diversão em Cena, da ArcelorMittal - conta com oficina gratuita no sábado (11), de 10 às 13 horas. A aula será ministrada por Márcio Nascimento, integrante da Cia Teatro Epigenia, ministrando o curso de Prática de Teatro de Animação.
A oficina apresenta as linhas básicas de manipulação e interpretação com bonecos, oferecida a todos os profissionais das Artes Cênicas, educadores, professores de arte e interessados em geral.
É preciso ter mais de 16 anos e interesse em trabalhar com Teatro de Bonecos ou conhecer a prática. A oficina é gratuita e serão oferecidas 30 vagas. Inscrições podem ser feitas pelo site Sympla.

CASA CARAMUJO

  • QUANDO: Sexta (11) e sábado (12), a partir das 16 horas. A sessão de domingo contará com intérprete de libras
  • ONDE: Teatro Universitário (Ufes). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
  • INGRESSOS: Entrada franca. A retirada dos ingressos começa nesta terça (7) na bilheteria do teatro. São distribuídos 2 convites por CPF. Horário de funcionamento da bilheteria: 14 às 19 horas

  • OFICINA PRÁTICA DE TEATRO E DE ANIMAÇÃO
  • PROFESSOR: Marcio Nascimento
  • ONDE: Teatro Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
  • QUANDO: Sábado (11), de 10h às 13 horas
  • INGRESSOS: O curso é gratuito, sendo 30 vagas com inscrição podendo ser feita pelo site Sympla

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