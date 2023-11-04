Tradicional brincadeira do interior do ES viraliza na internet

Ibatiba, na Região do Caparaó, onde acontecia a brincadeira Crédito: Divulgação/PMI

Ibatiba, no interior do Espírito Santo, é conhecida como a terra dos tropeiros. E pela agricultura, representada pelo cultivo do café. Mas também é uma brincadeira, chamada de pique nu, que dá fama a cidade. E através de um vídeo, a comunicadora Tamires Silveira falou sobre a brincadeira.

No Instagram, ela respondeu sobre o pique nu. "Gente eu não aguento. Agora está todo mundo perguntando o que é esse pique nu de Ibatiba, então vou explicar. Ibatiba, a minha cidade no interior do ES, ali nas margens da BR-262. Lá por volta dos anos 2000 a galera jovem se juntou para brincar de pique, só que não era um pique normal. Era um pique nu", começou.

Ela explicou o que era o pique nu. "Eles subiam para o morro do lixão, que tem um horto, e todo mundo tirava a roupa. As mulheres se escondiam e os homens iam procurar. E aí quem você encontrou era o famoso 'tchaca tchaca na butchaca'. Eles fizeram esse evento algumas vezes", contou rindo.