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Para o Rio de Janeiro

Voo de humorista de SP para o Rio pousa em Vitória e ele tem que voltar de ônibus

Pedro Certezas estava voltando para casa, no Rio de Janeiro. Ao aterrissar na cidade capixaba ele foi surpreendido pela falta de voos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 10:25

Pedro Certezas
Pedro Certezas relatou o ocorrido nas redes sociais Crédito: Reprodução @Pedrocertezas
O humorista Pedro Certezas vivenciou uma situação voltando para casa após trabalhar em São Paulo. Ele, que mora no Rio de Janeiro, foi trabalhar na cidade e não conseguiu retornar para a sua cidade por conta de uma tempestade.
"Rapaziada, eu não acredito em azar, não acredito em energia, eu sou cético, não acredito em nada. Dito isso, quarta-feira, o Botafogo tomou uma das viradas mais históricas do campeonato brasileiro, na quinta-feira fui mandado pra São Paulo pra trabalhar e até que fiquei feliz. 'Vou dar uma relaxada, bom que eu saio de casa, vejo gente e não fico remoendo essa derrota'", começou relatando nas redes sociais. 
Na hora de voltar para casa caiu um temporal e o voo não conseguiu aterrissar no Rio de Janeiro. "Caiu um temporal em São Paulo, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Aeroporto sem luz, tempestade rolando, pane geral no aeroporto, e aí pegamos um voo para o Rio de Janeiro. Só que o voo não conseguiu descer, arremeteu duas vezes, sobrevoou, vento pra caramba, viemos parar em Vitória", disse.
Porém, na cidade capixaba ele foi surpreendido pela falta de voos. "Aí você pensa que acabou. 'Vamos pegar o próximo voo e já era'. Não tem voo nem hoje e nem amanhã. Mas Pedro, como você vai para casa? De ônibus, nove horas de ônibus", relatou ele caindo na gargalhada e falando alguns palavrões. 

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