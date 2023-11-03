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Bruno de Luca fala pela 1° vez sobre Kayky Brito e admite exagero na bebida

Segundo contou em carta publicada nas redes sociais, ele está fazendo tratamento psiquiátrico devido ao trauma em presenciar o amigo ser atropelado.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 18:53

Bruno de Luca se manifestou publicamente pela primeira vez sobre o acidente de Kayky Brito. Segundo contou, ele está fazendo tratamento psiquiátrico devido ao trauma em presenciar o amigo ser atropelado.
Bruno De Luca diz não ter saudade de atuar
Bruno De Luca falou pela primeira vez, em suas redes sociais, sobre o atropelamento de Kayky Brito  Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
O apresentador, que foi indiciado por omissão de socorro a Kayky, admitiu que naquela noite os dois exageraram no consumo de bebida alcóolica. Ainda, ele disse que no momento do acidente pensou que o amigo tivesse morrido, e isso o paralisou. "Desde o dia 2 de setembro tenho vivido numa angústia muito grande", afirmou.
De Luca também destacou que mantém contato com Kayky e fala diariamente com o ator desde que ele saiu do hospital. "Desde que ele recebeu alta e teve acesso ao celular, estamos nos falando e ele vem me contando sobre seus progressos clínicos e na fisioterapia. Isso tem acalmado meu coração".
Confira no post abaixo a carta publicada pelo ator em suas redes sociais.

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