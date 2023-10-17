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Kayky Brito: Bruno de Luca responderá por omissão de socorro após TJ acatar pedido de MP

Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro aceitou solicitação do MP para nova avaliação do caso; polícia do RJ já tinha decidido não indiciar o apresentador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 08:12

Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito
Bruno De Luca deve responder judicialmente por omissão de socorro no caso do atropelamento do ator Kayky Brito Crédito: Reprodução/@kayky.brito/@brunodeluca
A Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta segunda-feira, 16, após solicitação do Ministério Público do Rio, que o apresentador Bruno De Luca deve responder judicialmente por omissão de socorro no caso do atropelamento do ator Kayky Brito, ocorrido na Barra da Tijuca. A informação foi divulgada pelo G1 e confirmada pelo Estadão.
"O 9ª Juizado Especial Criminal acolheu pedido do Ministério Público para que seja retificada a autuação do inquérito para incluir BRUNO FREITAS MANTUANO DE LUCA como autor do fato de crime previsto no artigo 135 do Código Penal (omissão de socorro)", informa a assessoria. De acordo com o TJ, uma audiência especial deverá ser designada para o oferecimento de transação penal.
Em setembro, Kayky Brito sofreu um atropelamento enquanto estava com Bruno De Luca em um quiosque na Zona Oeste do Rio. O motorista envolvido prestou assistência imediata à vítima, De Luca deixou o local sem prestar auxílio ao amigo. Em depoimento posterior, o apresentador afirmou ter testemunhado o incidente, mas disse não ter reconhecido Kayky como a vítima no momento.
Inicialmente, a polícia carioca havia decidido não indiciar De Luca. No entanto, a intervenção do promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva levou a uma reavaliação da situação, culminando na decisão judicial atual. A defesa de De Luca, por sua vez, argumenta que, no momento do acidente, diversas pessoas já estavam prestando socorro, incluindo a chamada aos bombeiros. Portanto, Bruno não poderá responder pelo crime.
"Em momento algum Bruno De Luca pode ser acusado de omissão de socorro, já que várias pessoas já estavam prestando o auxílio necessário, inclusive chamando os bombeiros. Bruno prestou todos os esclarecimentos, não por outra razão concluiu-se pela inexistência de qualquer ato impróprio", disse por e-mail.
O Estadão tentou contato com os atores Bruno de Luca e Kayky Brito para comentar sobre a decisão da Justiça. Até o momento da publicação, ambos não responderam. O espaço permanece aberto para suas manifestações.
Por enquanto, não houve denúncia.

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