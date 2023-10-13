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Kayky Brito não quer encontrar Bruno de Luca e está triste com repercussão do caso

Familiares do ator apoiaram sua decisão de priorizar sua recuperação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 09:13

Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito
Kayky Brito não quer encontrar Bruno de Luca Crédito: Reprodução/@kayky.brito/@brunodeluca
Kayky Brito não quer encontrar Bruno de Luca no momento e a família do ator apoia sua decisão. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 12.
Segundo o colunista da revista Veja Valmir Moratelli, Kayky não quer dar prioridade a esse reencontro nessa fase de sua recuperação. O ator foi atropelado no Rio de Janeiro, em setembro.
Na época, Bruno estava no local, viu o acidente, mas não prestou socorro. Em depoimento a polícia, ele explicou que não sabia que seu amigo estava envolvido no atropelamento.
O ator se colocou à disposição para visitar Kayky, mas, segundo fontes ouvidas pelo colunista, ele prefere não encontrar o amigo e diz estar triste com a repercussão de tudo.
Brito compartilhou seu primeiro vídeo após o acidente nesta terça-feira, 10. Ele agradeceu os familiares e o motorista que lhe prestou socorro, mas não mencionou Bruno.

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