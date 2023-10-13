Kayky Brito não quer encontrar Bruno de Luca e está triste com repercussão do caso

Kayky Brito não quer encontrar Bruno de Luca Crédito: Reprodução/@kayky.brito/@brunodeluca

Kayky Brito não quer encontrar Bruno de Luca no momento e a família do ator apoia sua decisão. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 12.

Segundo o colunista da revista Veja Valmir Moratelli, Kayky não quer dar prioridade a esse reencontro nessa fase de sua recuperação. O ator foi atropelado no Rio de Janeiro, em setembro.

Na época, Bruno estava no local, viu o acidente, mas não prestou socorro. Em depoimento a polícia, ele explicou que não sabia que seu amigo estava envolvido no atropelamento.

O ator se colocou à disposição para visitar Kayky, mas, segundo fontes ouvidas pelo colunista, ele prefere não encontrar o amigo e diz estar triste com a repercussão de tudo.