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Crise no casamento?

Mulher de Kayky Brito recebe apoio da mãe em meio a rumores de separação

Didi Dalcanale, mãe da jornalista e influenciadora, deixou recado em post da Tamara nas redes sociais: ‘Filha, acalma seu coração’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 16:01

Didi Dalcanale recebe apoio da mãe após rumores de separação de Kayky Brito
Didi Dalcanale recebe apoio da mãe após rumores de separação de Kayky Brito Crédito: Instagram@tamaradalcanale
Em meio às recentes especulações sobre uma possível separação, Tamara Dalcanale, mulher do ator Kayky Brito, postou uma foto em seu Instagram na segunda-feira, 2, com seus filhos e legendou: "Com meu mundo quase completo!"
A mãe de Tamara, Didi Dalcanale, comentou na postagem da filha, escrevendo: "Filha, acalma seu coração. Logo seu mundo estará completo".
Após a alta hospitalar de Kayky, rumores sobre o término do casamento entre ele e Tamara começaram a circular. Um vídeo da noite em que Kayky foi atropelado, exibido no Domingo Espetacular, mostrou uma situação em que ele tentava se aproximar de uma mulher, mas foi interrompido por Bruno de Luca.
Tamara, que não compartilhava imagens com Kayky desde junho, postou em 9 de julho uma mensagem reflexiva sobre pessoas que desejam o bem. Ao falar sobre a recuperação de Kayky, ela mencionou ter enfrentado muitos desafios e a importância de ver a vida sob diferentes perspectivas.
Casados desde 2020, Tamara e Kayky foram vistos juntos pela primeira vez no Carnaval daquele ano. Em junho de 2021, a empresária, proprietária da marca de bolsas GOA, anunciou sua gravidez. O casal tem um filho, Kael, que está prestes a completar 2 anos. Além dele, Tamara é mãe de Felipe e Carolina, frutos de um relacionamento anterior.
Atualmente, Tamara vive em Curitiba, Paraná, com os filhos. No último sábado, dia 30, ela expressou sua alegria pela alta de Kayky, mas mencionou que voltaria a Curitiba enquanto ele permanece no Rio de Janeiro para continuar sua recuperação. Ela ressaltou a importância de cuidar da família e da vida que escolheram juntos.
Quanto à família Brito, após a alta de Kayky, surgiram especulações sobre a relação de Tamara com os parentes do ator. Foi notado que ela não aparecia nas fotos compartilhadas pela família Brito. Em uma postagem de Sthefany, irmã de Kayky, a alta do ator foi celebrada, mas Tamara não foi mencionada.

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