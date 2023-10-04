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Acabou do amor

Lexa se pronuncia sobre repercussão de sua separação de MC Guimê

Artistas anunciaram terceiro término da relação em setembro. "A gente tem que estar preparado para todas as coisas na vida", afirmou a artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 15:22

A cantora Lexa
Lexa deu entrevista à TV e falou sobre a separação de MC Guimê Crédito: Reprodução/Instagram/@lexa
Lexa falou pela primeira vez sobre sua relação com MC Guimê após o anúncio da separação, que aconteceu em setembro. A cantora revelou nesta terça-feira, 3, que não está abalada com o terceiro término de seu casamento com o cantor.
Em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da Rede TV, a artista explicou que está focada no trabalho e decidiu deixar o passado para trás. Lexa ainda comentou sobre a repercussão da separação.
"Estou solteira, que loucura, e feliz. Feliz. Acho que o mais importante é: [estou] feliz. A gente tem que estar preparado para todas as coisas na vida, [inclusive] para essas fases que vem e acontecem. Então é uma nova fase da minha vida, que estou encarando de forma muito positiva", disse.
"Como somos duas pessoas da mídia, obviamente que reverbera mais. Mas eu não estou mais focada em falar sobre vida pessoal, estou focava em falar sobre trabalho, coisa boa. Já foi, foi uma fase da minha vida que eu vivi, foi intenso. Acho que agora [é hora de] novos ares, bola para a frente", concluiu.

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