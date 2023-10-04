Lexa se pronuncia sobre repercussão de sua separação de MC Guimê

Lexa deu entrevista à TV e falou sobre a separação de MC Guimê Crédito: Reprodução/Instagram/@lexa

Lexa falou pela primeira vez sobre sua relação com MC Guimê após o anúncio da separação, que aconteceu em setembro. A cantora revelou nesta terça-feira, 3, que não está abalada com o terceiro término de seu casamento com o cantor.

Em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da Rede TV, a artista explicou que está focada no trabalho e decidiu deixar o passado para trás. Lexa ainda comentou sobre a repercussão da separação.

"Estou solteira, que loucura, e feliz. Feliz. Acho que o mais importante é: [estou] feliz. A gente tem que estar preparado para todas as coisas na vida, [inclusive] para essas fases que vem e acontecem. Então é uma nova fase da minha vida, que estou encarando de forma muito positiva", disse.