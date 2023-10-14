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Acidente com Kayky Brito: Bruno de Luca pode ser indiciado por omissão de socorro

Ministério Público do Rio de Janeiro solicita nova avaliação do caso após polícia decidir não indiciar o apresentador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 10:13

Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito
Bruno de Luca poderá ser penalizado por não ter prestado socorro ao amigo Kayky Brito Crédito: Reprodução/@kayky.brito/@brunodeluca
Bruno de Luca poderá ser penalizado por não ter prestado socorro ao amigo Kayky Brito, atropelado em setembro, no Rio de Janeiro. Apesar da decisão inicial da polícia carioca de não indiciá-lo, o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva pede sua autuação por omissão de socorro. A informação foi publicada pelo O Globo e confirmada pelo Estadão.
No dia do incidente, Bruno e Kayky estavam em um quiosque. Após o atropelamento do ator, o próprio motorista prestou socorro. No entanto, Bruno de Luca deixou o local sem auxiliar seu amigo. Em depoimento à Polícia Civil no dia seguinte, Bruno confirmou ter presenciado o atropelamento, mas alegou desconhecer que a vítima era Kayky. Desde que recebeu alta, Kayky ainda não procurou o apresentador para conversar.
Além da questão envolvendo Bruno de Luca, o Ministério Público também solicitou informações do Hospital Miguel Couto sobre o estado de saúde de Kayky Brito.
O órgão quer que Kayky seja notificado para decidir se deseja ou não registrar queixa formalmente contra o motorista por lesão corporal culposa. Vale lembrar que, após inquérito, a polícia do Rio de Janeiro pediu o arquivamento do processo. Na investigação, foi concluído que Diones Coelho da Silva realizou ações para evitar atropelamento e estava abaixo do limite da velocidade permitida.
A investigação também busca confirmar se Diones Coelho da Silva tem vínculo empregatício com a UBER. Se confirmado, a penalidade poderá ser aumentada. O caso segue em andamento, aguardando as informações solicitadas e as decisões das partes envolvidas.
A reportagem tentou contato com os envolvidos no processo, mas até o momento da publicação da nota não obteve resposta. O espaço segue aberto.

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