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Bruno de Luca está 'com medo de sair na rua' após acidente de Kayky Brito, diz motorista

‘Ele está muito mal psicologicamente, com medo das pessoas e todo o ódio destilado na internet’, disse Diones Coelho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 10:25

Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito
Bruno de Luca está 'com medo de sair na rua' após acidente de Kayky Brito Crédito: Reprodução/@kayky.brito/@brunodeluca
O motorista envolvido no atropelamento de Kayky Brito, Diones Coelho, disse que Bruno de Luca está "muito mal psicologicamente" após o acidente. Diones revelou na noite desta quarta-feira, 1, que o apresentador ligou para ele.
Segundo o motorista, Bruno autorizou que ele compartilhasse nas redes sociais a conversa que os dois tiveram. Diones comentou que o comunicador está com medo de sair na rua devido aos ataques que recebe nas redes sociais.
Bruno foi indiciado pelo Ministério Público por omissão de socorro após o atropelamento de Kayky. Nos stories, Diones contou que ele fez a ligação para agradecer a ajuda que o motorista proporcionou ao ator na época do acidente.
"Ele me procurou no Instagram pedindo o meu número. E nessa ligação ele me agradeceu bastante em relação ao suporte que prestei ao amigo dele. Eu só fui um instrumento e agi como cidadão", iniciou.
"Ele me falou que estava passando muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas, com todo o ódio destilado na internet. Estou sentindo ele bem disposto em melhorar como pessoa. Estamos conversando há um tempo. Tudo que está saindo aí [na mídia] é com o consentimento dele", concluiu.
O Estadão entrou em contato com Bruno para que ele comentasse e confirmasse as declarações do motorista, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

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