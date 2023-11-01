Mariana Rios é alvo de golpe após ter a casa furtada: ‘Fiquem atentos!’

Mariana Rios é alvo de golpe Crédito: UOL/Folhapress

Mariana Rios foi alvo de um golpe. Nesta terça-feira, 31, a atriz compartilhou nos stories de suas redes sociais um alerta para os seus seguidores, depois de alguém tentar se passar por ela no aplicativo de mensagens. "Não mudei meu número! Fiquem atentos!" Escreveu.

Além disso, a atriz mostrou um print de uma troca de mensagens com o criminoso. Na imagem, é possível ver que a pessoa que se passa pela atriz pede para o contato salvar o novo número de celular da Mariana Rios.

O golpe da suposta troca de número de telefone é um dos mais comuns. Basicamente, ele consiste em solicitar transferências em pix, se passando por outra pessoa, com a promessa de devolução do dinheiro. Só em 2022, 4 entre 10 brasileiros sofreram alguma tentativa de golpe.

Mariana Rios faz alerta sobre tentativa de golpe Crédito: Reprodução/Instagram/@marianarios

No último fim de semana, a atriz havia passado por outra situação delicada. Nas redes sociais, Mariana contou que a sua casa havia sido invadida, e que teve pertences "específicos e exclusivos" roubados de grifes como Chanel, Louis Vuitton, Fendi e Prada. Uma das bolsas mais caras publicadas pela artista faz parte de uma linha clássica da Chanel e pode valer R$ 40 mil.

Imagens de câmera de segurança obtidas pelo programa Balanço Geral, da Record TV, mostram os criminosos escalando o muro e, em seguida, saindo pelo portão da casa carregando os pertences da atriz. Segundo a própria apresentadora, a polícia trabalha para solucionar o caso.