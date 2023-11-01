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Pausa

Melim anuncia pausa por tempo indeterminado: “Agora serão três Melim”

Decisão foi anunciada durante as gravações do programa Altas Horas, da TV Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 11:53

Banda Melim
Banda Melim anuncia pausa na carreira Crédito: Divulgação
Os irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo, que formam o grupo Melim, anunciaram uma pausa nas atividades da banda para se dedicar à carreira-solo. A decisão foi anunciada durante as gravações do programa Altas Horas, da TV Globo, nesta segunda-feira (30), e será exibida no próximo sábado (4).
"O segundo anúncio, um pouco mais delicado, principalmente para quem é muito fã, é que vamos dar uma pausa na nossa banda para seguirmos nossos novos sonhos, que são carreiras solos. Conversamos muito. Agora serão três Melim. Um é pouco, agora teremos três para vocês cantando. Sei que é difícil para algumas pessoas, somos irmãos, a gente trabalha junto e convive junto", explicou Diogo Melim.
Segundo Gabi Melim, esse momento representa uma nova etapa. "Mas é um encerramento de ciclo, não é um fim. É começo de outro ciclo. Melim é sempre vivo na gente e parte do que somos. Vou até chorar", contou.
Na bagagem, o grupo soma três álbuns de estúdio, “Melim”, “Deixa Vir do Coração” e “Quintal”, gravados entre 2018 e 2022, e três EPs: “Melim”, “Eu Feat. Você" e "Amores e “Flores”.
Nas redes sociais, fãs da banda repercutiram o anúncio da pausa. “Socorro, a banda Melim irá se separar por tempo indeterminado”, escreveu um internauta. “Tô chateada que Melim vai separar por tempo indeterminado”, disse outro.

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