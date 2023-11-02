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Rio de Janeiro

Bianca Andrade sofre acidente de carro com filho Cris

Além de Bianca e o menino de 2 anos, estavam no carro outras duas pessoas. Todos foram levados para um hospital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Novembro de 2023 às 14:11

A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, sofreu um acidente na Dutra na região de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O carro dela bateu numa árvore. Ela estava no carro com o filho, Cris, de 2 anos, além de outras duas pessoas.
Bianca Andrade anuncia cirurgia e decide se afastar das redes sociais
Bianca Andrade é influenciadora, conhecida como Boca Rosa Crédito: Instagram/@bianca
Segundo a assessoria dela, todos passam bem e foram encaminhados a um hospital. Mais informações seriam divulgadas nesta quinta-feira (2).
Cris é fruto do relacionamento entre Bianca e Fred Bruno do canal Desimpedidos no YouTube. Ambos anunciaram no ano passado que terminaram o relacionamento.
Na época, os dois publicaram um stories em seus perfis do Instagram com a foto do dia do nascimento do seu filho. Os dois ressaltaram aos seguidores que não houve traição por nenhuma das partes e pediram respeito, deixando claro que não farão mais nenhum esclarecimento sobre o término.
"O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz", escreveu Bianca. "Mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando. O nosso amor me deu o melhor presente da minha vida, nosso filho Cris."

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