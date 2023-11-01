  Bruna Marquezine reage ao ouvir que "livramento" foi a palavra mais buscada do Google
Famosos

Bruna Marquezine reage ao ouvir que "livramento" foi a palavra mais buscada do Google

Atriz viralizou nas redes sociais ao cair na gargalhada no programa “De Frente com Blogueirinha”, nesta segunda-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 18:49

Bruna Marquezine estava presente na festa de Halloween da Anitta
Bruna Marquezine estava presente na festa de Halloween da Anitta Crédito: Reprodução/X/@odontinho
Parece que a participação de Bruna Marquezine no “De Frente com Blogueirinha”, nesta segunda-feira (30), continua dando o que falar. Após a atriz viralizar nas redes sociais ao responder a pergunta da apresentadora sobre um “livramento” em sua vida, no qual caiu na risada, Bruna voltou a se divertir com o assunto. 
Diante da repercussão da entrevista, um fã parou Marquezine na porta da festa de Halloween da Anitta, nesta quarta-feira (01), e disse que a palavra livramento foi a mais buscada no Google. Bruna, que estava vestida de Xuxa, reagiu ao fato com uma gargalhada e em seguida entrou para o evento. Confira abaixo o momento:

MOTIVO

No tradicional “bate-bola” de Blogueirinha, a apresentadora perguntou qual seria “um livramento” na vida da atriz. Ao cair na risada, a atriz respondeu: “Eu não sei, eu tô cansada. Deixa eu pensar na segunda”. No X (antigo twitter), muitos internautas associaram a resposta de Bruna com seu relacionamento com o jogador Neymar Jr, entre 2013 e 2018.

