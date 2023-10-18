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'Bruno de Luca não cometeu crime de omissão de socorro' a Kaiky Brito, diz advogado

Apresentador foi denunciado pelo Ministério Público após acidente com Kayky Brito
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 11:00

Imagens mostram nova reação de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito
A defesa de Bruno destaca que ele não tinha a obrigação legal de intervir Crédito: Reprodução/@kayky.brito/@brunodeluca
O advogado de Bruno de Luca comentou a recente decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de acatar o pedido do Ministério Público para indiciar o ator por omissão de socorro no atropelamento de Kayky Brito.
Para o Estadão, Rodrigo Brocchi argumentou que não há fundamentação legal para tal acusação e negou que Bruno tenha cometido o crime. "Bruno De Luca não cometeu o crime de omissão de socorro. Não há crime de omissão de socorro se qualquer pessoa que esteja próxima ao acidente preste assistência à vítima", disse
A defesa de Bruno destaca que ele não tinha a obrigação legal de intervir, especialmente considerando que outras pessoas já estavam prestando assistência.
"Bruno não foi o causador do acidente, que tem obrigação específica de prestar socorro, como de fato o fez, bem como não exerce qualquer função que lhe traga a obrigação legal de prestar socorro independe de terceiros já o terem feito. Se assim fosse, todos os presentes que não tenham sido a pessoa a telefonar para os bombeiros, teriam praticado omissão de socorro."
Nesta segunda-feira, 16, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu acatar o pedido do Ministério Público para indiciar Bruno de Luca por omissão de socorro relacionado ao atropelamento de Kayky Brito.
O incidente ocorreu na Barra da Tijuca, quando Kayky foi atropelado enquanto estava com Bruno em um quiosque na Zona Oeste do Rio. Embora o motorista envolvido tenha prestado assistência imediata a Kayky, Bruno deixou o local sem prestar socorro ao amigo.

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