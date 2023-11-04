Tati Zaqui abandona funk e lança primeira música gospel

A cantora Tati Zaqui, de 29 anos, inicia uma nova fase na carreira. Famosa por cantar funk, agora ela inicia uma carreira no universo gospel. A cantora lançou nesta sexta-feira, 3, sua primeira música gospel chamada "Me guia".
A cantora surpreendeu os fãs ao revelar seu lado cristã. Ela, que se converteu há pouco tempo, tem frequentado cultos e lido a Bíblia.
"Deus está presente em mim. Aprendi a dobrar o joelho dentro do meu quarto e pedir direcionamento , força e luz a Deus. Quando eu passei a ir à igreja, que na verdade, é tudo muito novo para mim, e que tem me feito muito bem. Mas eu não fui para a Igreja buscar Deus. Quando eu fui para a Igreja, eu já tinha encontrado Deus dentro do meu quarto. Me sinto bem indo para a igreja. Não me importo com os julgamentos. Não me importa as pessoas que vão me olhar de cima a baixo e falar da minha roupa. Eu vou à igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia todos os dias. E conhecer a palavra me transformou", testemunhou Tati nos stories.
A cantora não abandonou seu perfil no Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto que vende nudes na web.