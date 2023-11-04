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Repouso

Datena passa por três cirurgias e fica de fora da Band até semana que vem

O apresentador passou por três cirurgias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e está de repouso por conselho médico até semana que vem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 08:38

O apresentador José Luiz Datena
 José Luiz Datena informou o público de suas cirurgias, afirmando que conseguiu trabalhar "nesse meio tempo", mas, que precisa de repouso Crédito: Reprodução/Band
José Luiz Datena não apresentou o programa "Brasil Urgente" dessa sexta-feira (3). O apresentador passou por três cirurgias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e está de repouso por conselho médico até semana que vem.
"Não estou totalmente recuperado". Datena, por meio de um vídeo gravado e passado no início do programa da rede Band, informou não está "totalmente recuperado" e que planeja voltar a trabalhar após um período de repouso de "dois, três dias".
No vídeo, o apresentador, conhecido por estar sempre na cabeça do "Brasil Urgente", informou o público de suas cirurgias, afirmando que conseguiu trabalhar "nesse meio tempo", mas, que precisa de repouso.
"Meus amigos, minhas amigas, acabo de ter alta do Hospital Sírio-Libanês, onde eu passei por três cirurgias, foi tudo bem, graças a Deus. Eu consegui, nesse meio tempo, trabalhar, mas, hoje não estou totalmente recuperado, mais dois, três dias, terei condição de voltar a trabalhar", informou Datena em vídeo.
Nessa sexta (3), o programa está sendo apresentado pelo jornalista e apresentador Lucas Martins, repórter da Band.
Ao UOL, a assessoria de imprensa da rede Bandeirantes confirmou o status de "folga" de Datena e garantiu seu retorno na semana que vem. Sobre as cirurgias, informaram que não tinham informações a respeito além das do vídeo.

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