Datena passa por três cirurgias e fica de fora da Band até semana que vem

José Luiz Datena informou o público de suas cirurgias, afirmando que conseguiu trabalhar "nesse meio tempo", mas, que precisa de repouso Crédito: Reprodução/Band

José Luiz Datena não apresentou o programa "Brasil Urgente" dessa sexta-feira (3). O apresentador passou por três cirurgias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e está de repouso por conselho médico até semana que vem.

"Não estou totalmente recuperado". Datena, por meio de um vídeo gravado e passado no início do programa da rede Band, informou não está "totalmente recuperado" e que planeja voltar a trabalhar após um período de repouso de "dois, três dias".

No vídeo, o apresentador, conhecido por estar sempre na cabeça do "Brasil Urgente", informou o público de suas cirurgias, afirmando que conseguiu trabalhar "nesse meio tempo", mas, que precisa de repouso.

"Meus amigos, minhas amigas, acabo de ter alta do Hospital Sírio-Libanês, onde eu passei por três cirurgias, foi tudo bem, graças a Deus. Eu consegui, nesse meio tempo, trabalhar, mas, hoje não estou totalmente recuperado, mais dois, três dias, terei condição de voltar a trabalhar", informou Datena em vídeo.

Nessa sexta (3), o programa está sendo apresentado pelo jornalista e apresentador Lucas Martins, repórter da Band.