Entenda meme pelo qual Elizangela é lembrada com Sophie Charlotte em 'Ti Ti Ti'

Elizangela faleceu vítima de parada cardiorrespiratória Crédito: Acervo Rede Globo

A atriz Elizangela, morta nesta sexta-feira aos 68 anos, é lembrada por grandes papéis em novelas célebres da Globo, mas ganhou o público mais jovem ao virar meme por uma cena da reprise de "Ti Ti Ti".

A cena em questão acontece entre ela, que vive a personagem Nicole, e Sophie Charlotte, que vive a sobrinha Stéfany.

A sobrinha está comendo um sanduíche de pão francês quando sua tia chega na sala e ela, de boca cheia, começa a falar. A tia, exausta das tramoias da jovem, dá um tapa na cara da garota, que desata a rir, apesar da seriedade da cena.

Lembrando que a atriz Elizangela é responsável por esse meme: pic.twitter.com/VHVZ9HdJ5a — JANIELSON (@euosodrac) November 3, 2023

Charlotte disse ao canal Viva que ela não se conteve e acabou soltando a gargalhada, embora fosse um momento sério da trama. O diretor Jorge Fernando manteve a gravação daquele jeito mesmo - e assim nasceu um meme.