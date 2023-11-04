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Em cena

Entenda meme pelo qual Elizangela é lembrada com Sophie Charlotte em 'Ti Ti Ti'

A atriz Elizangela ganhou o público mais jovem ao virar meme por uma cena da reprise de "Ti Ti Ti".
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 08:53

Elizangela durante gravações da novela 'A Força do Querer', de 2017
Elizangela faleceu vítima de parada cardiorrespiratória Crédito: Acervo Rede Globo
A atriz Elizangela, morta nesta sexta-feira aos 68 anos, é lembrada por grandes papéis em novelas célebres da Globo, mas ganhou o público mais jovem ao virar meme por uma cena da reprise de "Ti Ti Ti".
A cena em questão acontece entre ela, que vive a personagem Nicole, e Sophie Charlotte, que vive a sobrinha Stéfany.
A sobrinha está comendo um sanduíche de pão francês quando sua tia chega na sala e ela, de boca cheia, começa a falar. A tia, exausta das tramoias da jovem, dá um tapa na cara da garota, que desata a rir, apesar da seriedade da cena.
Charlotte disse ao canal Viva que ela não se conteve e acabou soltando a gargalhada, embora fosse um momento sério da trama. O diretor Jorge Fernando manteve a gravação daquele jeito mesmo - e assim nasceu um meme.
A atriz, inclusive, lembrou a cena em sua homenagem para Elizangela.

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