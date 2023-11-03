Atriz Elizangela morre aos 68 anos no Rio de Janeiro

Elizangela deu entrada no hospital com uma parada cardiorrespiratória Crédito: Acervo Rede Globo

A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro morreu, aos 68 anos, nesta sexta-feira (3/11), em Guapimirim, no Rio de Janeiro. A morte da atriz foi confirmada pela prefeitura da cidade.

Elizangela deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória, depois de ser atendida pelas equipes do Samu. Segundo a Prefeitura Municipal de Guapimirim, houve tentativa de reanimação tanto no translado, quanto na unidade, mas ela não resistiu.

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios e, depois de algumas semanas, teve alta da unidade", disse a prefeitura.

A artista estava afastada da televisão desde 2019, quando fez uma participação em A Dona do Pedaço. Na trama, ela deu vida a Carmelinda, dona do cortiço em que Josiane (Agatha Moreira) foi morar após perder tudo. Antes, a atriz deu vida a Aurora, mãe de Bibi Perigosa (Juliana Paes), em "A Força do Querer".

HISTÓRIA

Elizangela do Amaral Vergueiro nasceu em 11 de dezembro de 1954, no Rio de Janeiro. Filha do executivo Emílio do Amaral Vergueiro e da dona de casa Rosalinda da Mata Resende Vergueiro, ela começou a carreira aos 7 anos, na extinta TV Excelsior, fazendo comerciais.

Em 1966, Elizangela saiu da Excelsior e foi trabalhar na Globo. Seu início na emissora foi como assistente de Pietro Mario, em 'Capitão Furacão', primeiro programa infantil da Globo. Em 1969, a atriz deu início à carreira no cinema, no longa 'Quelé do Pajeú'.

Sua primeira novela foi aos 15 anos, quando viveu Dalva, a filha de Gilberto Athayde (Francisco Cuoco) em 'O Cafona' (1971). Entre as novelas de destaque em sua carreira, ainda são citadas "Pecado Capital" (1975); "Locomotivas" (1977), a primeira novela gravada em cores no horário das 19h, "Pedra sobre Pedra" (1992), "Senhora do Destino" (2004), "A Favorita" (2008), o remake de "Ti-Ti-Ti" (2010); "A Força do Querer" (2017) e "A Dona do Pedaço" (2019) - sua última novela.

Elizangela perdeu o papel em "Travessia" (2022). A atriz não apresentou a carteira de vacinação com os comprovantes das quatro doses da vacina contra a Covid-19 dentro do prazo estabelecido pela Globo e acabou sendo cortada da produção.