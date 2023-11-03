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Babado!

Gloria Pires denuncia ‘produto milagroso’ que usa sua imagem para divulgação

"Parem de permitir a circulação de mentiras que podem ser nocivas", disse a atriz em suas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 18:13

Pelas redes sociais, Gloria Pires alertou seguidores sobre golpe
Pelas redes sociais, Gloria Pires alertou seguidores sobre golpe Crédito: Instagram@gpiresoficial
Gloria Pires alertou os seguidores nesta quinta-feira, 2, de um golpe em que sua imagem tem sido usada para vender produtos de rejuvenescimento de pele. A atriz falou sobre o assunto nas redes sociais.
A artista explicou que o que ela autorizou o uso de sua imagem é compartilhado em seu perfil no Instagram e que desconhece o produto que tem sido vendido com seu rosto na propaganda.
"Um perfil falso ou vários utilizam fotos que postei que são alteradas por um filtro para fazerem as pessoas acreditarem que essa imagem que vocês veem na novela, Terra e Paixão, com pele hidratada, bem cuidada, seria resultado desse produto. Isso é uma exposição mentirosa que eu desconheço. Portanto, eu não uso", alertou.
"Quis vir aqui para alertar vocês, para que não caiam nessa mentira. E também para pedir aos responsáveis que parem de permitir a circulação de mentiras que podem ser nocivas aos desatentos. Tome muito cuidado com essas informações que aparecem para vocês em páginas aleatórias. Um beijo e até breve", concluiu.

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