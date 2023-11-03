Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Luísa Sonza revela que sente ciúmes de Whindersson Nunes: "Sou apaixonadinha"
Veja vídeo

Luísa Sonza revela que sente ciúmes de Whindersson Nunes: "Sou apaixonadinha"

"Ele foi o grande amor da minha vida", disse a cantora, em entrevista a youtuber Bianca DellaFancy publicada nesta quinta (2)
Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 17:46

Luísa Sonza e Whindersson Nunes: cantora diz que é "apaixonadinha" pelo ex Crédito: Acervo pessoal
Luísa Sonza revelou que ainda tem sentimentos pelo seu ex-marido Whindersson Nunes. A cantora falou sobre seu antigo relacionamento com o humorista em entrevista para a youtuber Bianca DellaFancy.
Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 2, a artista deu detalhes sobre como lida com o ex atualmente e comentou que sente ciúmes dele.
"Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, a gente super se dá bem Anteontem, eu liguei para ele e ele não me atendeu, mandei áudio brincando que ele estava me ignorando e ele falou que 'não'", contou.
"Então, ele me ligou e explicou que não tinha me atendido porque estava com uma menina", em seguida Luísa fez caretas para mostrar que se incomodava com isso e, ao ser questionada por Bianca sobre ciúme, ela riu e confirmou:
"Muito! Eu fico de olho. A gente casou, ficamos juntos por 5 anos. Foi meu relacionamento mais longo", completou. Os dois começaram a namorar em 2016 e se casaram dois anos depois. Em 2020, eles anunciaram a separação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos luisa sonza whindersson nunes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados