  • Luísa Sonza, Jão e Ana Castela vão cantar com o Rei no "Especial Roberto Carlos"
Talento capixaba

Luísa Sonza, Jão e Ana Castela vão cantar com o Rei no "Especial Roberto Carlos"

Tradicional especial da Rede Globo vai ao ar dia 22 de dezembro. Ana Maria Braga divulgou os convidados no programa "Mais Você" nesta segunda (30)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:59

Tradicional na Rede Globo, o "Especial Roberto Carlos" vai ao ar no dia 22 de dezembro. E a apresentadora Ana Maria Braga divulgou no "Mais Você" desta segunda-feira (30) os nomes dos artistas que dividirão o palco com o artista capixaba.
Roberto Carlos se apresenta na Praça do Papa, em Vitória, dois dias após comemorar 82 anos em Cachoeiro
Espetáculo anual de Roberto Carlos será exibido em 22 de dezembro na Rede Globo Crédito: Carlos Alberto Silva
Luísa Sonza, Fábio Jr., Ana Castela, Mumuzinho, Jão e o humorista Paulo Vieira estão confirmados no palco da festa. Foi o próprio Rei quem mandou uma carta para a apresentadora com os nomes em primeira mão.
No Especial de 2022, Roberto fez um tributo ao eterno amigo Erasmo Carlos, morto em novembro daquele ano. Influenciadores como Bruna Griphao, John Drops, Patrícia Ramos e Vítor DiCastro comentaram o programa na tentativa de causar mais impacto entre os jovens nas redes sociais.
Roberto recebeu no palco a dupla Maiara e Maraisa, que o provocou com simpáticas cantadas e o frisson genuíno de cantar com o maior astro da música brasileira de todos os tempos. Os duetos com Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, também funcionaram bem, trazendo o suingue do samba para alguns clássicos do repertório robertiano. Ele também cantou com Lucy Alves.

