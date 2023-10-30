Luísa Sonza, Jão e Ana Castela vão cantar com o Rei no "Especial Roberto Carlos"

Tradicional na Rede Globo, o "Especial Roberto Carlos" vai ao ar no dia 22 de dezembro. E a apresentadora Ana Maria Braga divulgou no "Mais Você" desta segunda-feira (30) os nomes dos artistas que dividirão o palco com o artista capixaba.
Luísa Sonza, Fábio Jr., Ana Castela, Mumuzinho, Jão e o humorista Paulo Vieira estão confirmados no palco da festa. Foi o próprio Rei quem mandou uma carta para a apresentadora com os nomes em primeira mão.
No Especial de 2022, Roberto fez um tributo ao eterno amigo Erasmo Carlos, morto em novembro daquele ano. Influenciadores como Bruna Griphao, John Drops, Patrícia Ramos e Vítor DiCastro comentaram o programa na tentativa de causar mais impacto entre os jovens nas redes sociais.
Roberto recebeu no palco a dupla Maiara e Maraisa, que o provocou com simpáticas cantadas e o frisson genuíno de cantar com o maior astro da música brasileira de todos os tempos. Os duetos com Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, também funcionaram bem, trazendo o suingue do samba para alguns clássicos do repertório robertiano. Ele também cantou com Lucy Alves.