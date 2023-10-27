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Babado!

Luísa Sonza se irrita em show após público cantar versão original de "Chico"; veja vídeo

"Tem gente que ainda não aprendeu, tem que aprender. Po, vacilou demais", disse a cantora em show de Fortaleza
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 09:13

Luísa Sonza no Rock In Rio 2022
Luísa Sonza ficou irritada ao ouvir uma versão de "Chico" durante um show no Ceará Crédito: Shutterstock
Luísa Sonza cantou a nova versão de sua música "Chico" em um show na madrugada desta quinta-feira, 26, mas se irritou ao perceber que o público manteve a letra original da canção.
A artista participou da gravação do DVD do grupo de pagode Menos é Mais e, ao perceber que a plateia disse o nome do ex-namorado, pediu que a banda parasse o show.
"Porr*, tá de sacanagem? Falaram Chico, vai se f*der! Volta, volta, volta". A cantora pediu que os músicos retomassem o início da canção e disse: "Tem gente que ainda não aprendeu, tem que aprender. Po, vacilou demais".
"Para parafrasear mais ainda Chico Buarque, vamos cantar 'se acaso me quiseres'. Ok? Esse nome é só um nome e essa música é para o Chico Buarque". A gravação do DVD aconteceu em Fortaleza, no Ceará e teve outras participações como Anitta e Xand Avião.

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