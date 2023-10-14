Babado!

Chico Moedas é filmado beijando mulher em balada ao som de Luísa Sonza

Dj fez remix de bossa nova da cantora com funk sobre traição e registro viralizou
Agência Estado

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 09:24

Chico Moedas é filmado beijando mulher ao som de Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Chico Moedas foi visto beijando uma mulher em uma festa no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 12, ao som da música que Luísa Sonza fez para ele. A faixa, no entanto, foi remixada e a trilha sonora foi o que fez com que o registro viralizasse nas redes sociais.
O ex-namorado de Sonza estava no evento Adoro Frozen, que aconteceu no Eco Maker Space, espaço cultural localizado no bairro de Santo Cristo, no Rio de Janeiro. Ele foi filmado pela influenciadora Cecília Papi, amiga do Lup DJ, que tocou o remix da faixa Chico.
Na versão do DJ, a bossa nova de Luisa foi seguida pelo funk Trair A Minha Namorada (Hoje Eu Quero Trair), de MC Ricardo. Lup repostou o vídeo da influenciadora em que Moedas beija outra mulher ao som de seu remix.
No X, antigo Twitter, o momento viralizou e rendeu diversos comentários: "Esse vídeo tem tantas camadas o DJ torando nas indiretas", escreveu uma pessoa. "Cinema puro com trilha sonora digna de Oscar", brincou outro. "Isso deve ser Inteligência Artificial. Não é possível", disse uma terceira pessoa.
O influenciador não era visto desde o dia em que Luísa Sonza expôs, no Mais Você, que terminou seu relacionamento com ele por ter sido traída no banheiro de um bar. O Estadão procurou Chico Moedas para um pronunciamento sobre o vídeo, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

