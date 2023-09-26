Sandy e Lucas, Luisa e Chico... Astrologia explica términos

Mas não são apenas celebridades que estão passando por isso. As relações no geral podem estar vivendo (ou ainda viver) tensões — por, exemplo, o caso conturbado de Neymar e Bruna Biancardi — segundo a análise do momento astrológico atual.
Desde junho, mas especialmente em setembro, e ainda seguiremos em outubro, estamos passando por um período agitado no mundo dos relacionamentos, tanto a nível individual quanto coletivo.
O que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento
A seguir, veja o que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento recentes, quais trânsitos planetários estão envolvidos e como lidar com esse período da melhor forma.
Vênus retrógrado em Leão
Vênus é conhecido como o planeta do amor e das relações. De 22 de julho a 3 de setembro, vivemos o período de Vênus retrógrado em Leão. Ou seja, foi um período de profunda reflexão coletiva sobre os relacionamentos amorosos.
Durante esse tempo, as pessoas começaram a questionar se estavam realmente felizes em seus relacionamentos ou se era hora de seguir em frente.
Quadraturas de Urano
Urano é associado a mudanças e transformações. As quadraturas entre Vênus e Urano, especialmente quando Vênus estava retrógrado em Leão, intensificaram esse questionamento.
Luas Novas intensas
Além disso, a série de Luas Novas fortes que ocorreram durante esse período destacou questões não resolvidas nos relacionamentos e aumentou a sensação de decepção e desilusão.
Já em julho, tivemos uma Lua Nova em Câncer muito ligada a Urano, que, como já explicamos, está relacionado a rupturas.
Mais recentemente, no dia 14 de setembro, tivemos outra Lua Nova, no signo de Virgem, com destaque para Netuno, indicando tendência a decepções e desilusões.
Se quiser saber tudo sobre as fases da Lua para esse ano, confira aqui o Calendário Lunar.
O que esperar das próximas semanas?
Quadratura segue
A quadratura entre Vênus e Urano continua até 3 de outubro, sugerindo que muitas mudanças ainda podem estar a caminho. Mas lembre-se que toda mudança também é uma oportunidade para novos acordos e relacionamentos.
Mas é bem importante evitar tomar decisões impulsivas que resultem em arrependimento posterior.
Lua Cheia em Áries
Na sexta-feira, dia 29 de setembro, teremos uma Lua Cheia em Áries, que estará em quadratura exata com Vênus e o Sol em Libra.
Isso pode representar desafios para equilibrar as necessidades individuais com as necessidades da pessoa parceira, tornando as relações o foco central.
Eclipses vêm aí
Outubro também promete ser um mês desafiador devido ao Eclipse do dia 14 de outubro (saiba tudo aqui). Todo eclipse pode intensificar ainda mais o que estiver acontecendo.
Este, especialmente, ocorrerá no Signo de Libra, por isso, pode mexer com nossos padrões de relacionamento em qualquer área da vida.
Ainda que a energia libriana tenha uma tendência a priorizar a harmonia, eclipses tendem a desordenar antes de organizar.
Depois, no dia 28 de outubro, teremos um Eclipse Lunar em Touro, mudando um pouco o foco para assuntos como finanças e investimentos. Veja aqui a data e o significado dos eclipses de 2023!
Previsões para você
A Astrologia oferece uma lente interessante para entender as tendências e desafios que enfrentamos em nossas vidas amorosas e pessoais.
Se você quer entender os trânsitos astrológicos personalizados para você, confira o Horóscopo Personalizado. Lá, você poderá consultar previsões específicas para sua vida nos próximos dias e meses gratuitamente.
Vanessa TuleskiVanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do [email protected]