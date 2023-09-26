Sandy e Lucas, Luisa e Chico… Astrologia explica términos Crédito: Personare

Mas não são apenas celebridades que estão passando por isso. As relações no geral podem estar vivendo (ou ainda viver) tensões — por, exemplo, o caso conturbado de Neymar e Bruna Biancardi — segundo a análise do momento astrológico atual.

Desde junho, mas especialmente em setembro, e ainda seguiremos em outubro, estamos passando por um período agitado no mundo dos relacionamentos, tanto a nível individual quanto coletivo.

O que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento

A seguir, veja o que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento recentes, quais trânsitos planetários estão envolvidos e como lidar com esse período da melhor forma.

Vênus retrógrado em Leão

Durante esse tempo, as pessoas começaram a questionar se estavam realmente felizes em seus relacionamentos ou se era hora de seguir em frente.

Quadraturas de Urano

Urano é associado a mudanças e transformações. As quadraturas entre Vênus e Urano, especialmente quando Vênus estava retrógrado em Leão, intensificaram esse questionamento.

Luas Novas intensas

Além disso, a série de Luas Novas fortes que ocorreram durante esse período destacou questões não resolvidas nos relacionamentos e aumentou a sensação de decepção e desilusão.

Se quiser saber tudo sobre as fases da Lua para esse ano, confira aqui o Calendário Lunar.

O que esperar das próximas semanas?

Quadratura segue

A quadratura entre Vênus e Urano continua até 3 de outubro, sugerindo que muitas mudanças ainda podem estar a caminho. Mas lembre-se que toda mudança também é uma oportunidade para novos acordos e relacionamentos.

Mas é bem importante evitar tomar decisões impulsivas que resultem em arrependimento posterior.

Lua Cheia em Áries

Na sexta-feira, dia 29 de setembro, teremos uma Lua Cheia em Áries, que estará em quadratura exata com Vênus e o Sol em Libra.

Isso pode representar desafios para equilibrar as necessidades individuais com as necessidades da pessoa parceira, tornando as relações o foco central.

Eclipses vêm aí

Este, especialmente, ocorrerá no Signo de Libra, por isso, pode mexer com nossos padrões de relacionamento em qualquer área da vida.

Ainda que a energia libriana tenha uma tendência a priorizar a harmonia, eclipses tendem a desordenar antes de organizar.

Previsões para você

A Astrologia oferece uma lente interessante para entender as tendências e desafios que enfrentamos em nossas vidas amorosas e pessoais.