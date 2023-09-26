Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Horóscopo

Sandy e Lucas, Luisa e Chico... Astrologia explica términos

Além das celebridades, as relações no geral podem estar vivendo (ou ainda viver) tensões; entenda por quê
Personare

Personare

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 11:49

Sandy e Lucas, Luisa e Chico… Astrologia explica términos
Sandy e Lucas, Luisa e Chico… Astrologia explica términos Crédito: Personare
O que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento recentes? Só neste mês de setembro de 2023, vimos os rompimentos de Luísa Sonza e Chico Moedas, Lexa e Guimê, Arthur Aguiar e Jhenny Santucci e o mais recente e longo casamento entre Sandy e Lucas Lima.
Mas não são apenas celebridades que estão passando por isso. As relações no geral podem estar vivendo (ou ainda viver) tensões — por, exemplo, o caso conturbado de Neymar e Bruna Biancardi — segundo a análise do momento astrológico atual.
Desde junho, mas especialmente em setembro, e ainda seguiremos em outubro, estamos passando por um período agitado no mundo dos relacionamentos, tanto a nível individual quanto coletivo.

O que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento

A seguir, veja o que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento recentes, quais trânsitos planetários estão envolvidos e como lidar com esse período da melhor forma.
Vênus retrógrado em Leão
Vênus é conhecido como o planeta do amor e das relações. De 22 de julho a 3 de setembro, vivemos o período de Vênus retrógrado em Leão. Ou seja, foi um período de profunda reflexão coletiva sobre os relacionamentos amorosos. 
Durante esse tempo, as pessoas começaram a questionar se estavam realmente felizes em seus relacionamentos ou se era hora de seguir em frente.
Quadraturas de Urano
Urano é associado a mudanças e transformações. As quadraturas entre Vênus e Urano, especialmente quando Vênus estava retrógrado em Leão, intensificaram esse questionamento. 
Por isso, Urano, como o planeta das mudanças, pode ter instigado as pessoas a considerar se suas relações faziam sentido em suas vidas.
Luas Novas intensas
Além disso, a série de Luas Novas fortes que ocorreram durante esse período destacou questões não resolvidas nos relacionamentos e aumentou a sensação de decepção e desilusão.
Em junho, por exemplo, a Lua Nova em Gêmeos foi especialmente intensa, destacando o que já não estava bom nos relacionamentos.
Já em julho, tivemos uma Lua Nova em Câncer muito ligada a Urano, que, como já explicamos, está relacionado a rupturas. 
Mais recentemente, no dia 14 de setembro, tivemos outra Lua Nova, no signo de Virgem, com destaque para Netuno, indicando tendência a decepções e desilusões.
Se quiser saber tudo sobre as fases da Lua para esse ano, confira aqui o Calendário Lunar.

O que esperar das próximas semanas?

Quadratura segue
A quadratura entre Vênus e Urano continua até 3 de outubro, sugerindo que muitas mudanças ainda podem estar a caminho. Mas lembre-se que toda mudança também é uma oportunidade para novos acordos e relacionamentos. 
Mas é bem importante evitar tomar decisões impulsivas que resultem em arrependimento posterior. 
Lua Cheia em Áries
Na sexta-feira, dia 29 de setembro, teremos uma Lua Cheia em Áries, que estará em quadratura exata com Vênus e o Sol em Libra. 
Isso pode representar desafios para equilibrar as necessidades individuais com as necessidades da pessoa parceira, tornando as relações o foco central.
Eclipses vêm aí
Outubro também promete ser um mês desafiador devido ao Eclipse do dia 14 de outubro (saiba tudo aqui). Todo eclipse pode intensificar ainda mais o que estiver acontecendo.
Este, especialmente, ocorrerá no Signo de Libra, por isso, pode mexer com nossos padrões de relacionamento em qualquer área da vida. 
Ainda que a energia libriana tenha uma tendência a priorizar a harmonia, eclipses tendem a desordenar antes de organizar.
Depois, no dia 28 de outubro, teremos um Eclipse Lunar em Touro, mudando um pouco o foco para assuntos como finanças e investimentos. Veja aqui a data e o significado dos eclipses de 2023!

Previsões para você

A Astrologia oferece uma lente interessante para entender as tendências e desafios que enfrentamos em nossas vidas amorosas e pessoais. 
Se você quer entender os trânsitos astrológicos personalizados para você, confira o Horóscopo Personalizado. Lá, você poderá consultar previsões específicas para sua vida nos próximos dias e meses gratuitamente.
Vanessa TuleskiVanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do [email protected]

Veja Também

Guia de Banhos Energéticos: nove receitas poderosas para seu bem estar

Confira as previsões astrológicas de 24 a 30 de setembro de 2023

O que é Sinastria Amorosa? Astrologia revela se vocês combinam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados