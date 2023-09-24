Confira as previsões astrológicas de 24 a 30 de setembro de 2023

As previsões de 24 a 30 de setembro de 2023 já chegam prometendo uma semana agitada!
Especialmente com Vênus quadrando Urano, podemos esperar muitas mudanças a caminho, além de novas possibilidades para acordos e relações.
Isto porque Vênus, para a Astrologia, é o planeta do amor e Urano, por sua vez, é o planeta das revoluções e grandes mudanças.
Os dois juntos, portanto, sugerem muitas transformações, especialmente nos relacionamentos, bem como em valores pessoais, regidos por Vênus.
E aí, bateu a curiosidade? Veja abaixo o resumo astrológico da semana:
- Até quarta-feira (27), Mercúrio faz trígono com Júpiter
- A partir de quinta-feira (28), Mercúrio faz trígono com Urano;
- Lua Cheia na sexta-feira (29);
- Vênus faz quadratura com Urano ao longo da semana;
Se você quiser uma análise mais detalhada sobre como cada um desses trânsitos se apresenta na sua vida pessoal, confira o seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.
- Quarta-feira (27): Mercúrio faz trígono com Júpiter
- Abrindo as previsões de 24 a 30 de setembro, temos Mercúrio em Virgem fazendo trígono com Júpiter em Áries até quarta-feira (27).
Este trígono é um aspecto bastante positivo, que sugere a ampliação do desejo de aprender, especialmente em se tratando de coisas práticas, úteis para o dia a dia.
É aquele momento em que você tem vontade de expandir horizontes, mas focando na funcionalidade do que aquilo pode te trazer. Pode ter, ainda, picos de otimismo e bom humor no seu cotidiano e trabalho.
- A partir de quinta-feira (28): Mercúrio faz trígono com Urano
- A partir da quinta-feira (28), Mercúrio em Virgem faz trígono com Urano em Touro, indo até a próxima segunda-feira (02).
Este é um ótimo aspecto que favorece, especialmente, novidades. Sabe quando sentimos a cabeça fervilhando de ideias e de inventividade? Este trígono de Mercúrio com Urano tem tudo a ver com essa sensação e com a capacidade de encontrar soluções.
Em uma semana especialmente agitada, é excelente ter essa disposição. Também há no ar um senso maior de objetividade: as ideias que por acaso surgirem não vão ser só abstrações, mas, sim, vão ter uma grande conexão com a realidade.
Você também pode ter bons insights libertadores sobre situações que esteja vivenciando. Muito bom, por isto, apostar em terapias, por exemplo. Que tal conhecer terapias online?
- Sexta-feira (29): Lua Cheia em Áries
- Já na sexta-feira (29), vamos ter Lua cheia em Áries com a quadratura exata de Vênus com Urano e o Sol em Libra.
O grande desafio dessa lunação vai ser equacionar o que você, enquanto indivíduo, precisa e o que o outro precisa de você. As relações vão ser a grande questão desta Lua cheia em Áries.
Portanto, a tendência para este período, que vai até 14 de outubro (mês em que teremos dois eclipses) é a de um grande chacoalhão no âmbito dos relacionamentos: seja para juntar casais, romper relacionamentos, conhecer novas pessoas, etc.
O Sol, no mapa da Lua cheia, ocupa a Casa 12, que tem a ver com o entendimento do mundo interno.
Logo, em âmbito mundial, pode ser possível o agravamento de situações diplomáticas já complexas, especialmente quando pensamos que exercer a alteridade será mais complexo nesse período.
Portanto, estamos entrando em uma das fases mais agitadas do ano, tanto individual como coletivamente.
Individualmente, de agora em diante e ao longo de outubro, saber manter o equilíbrio será essencial, e, ao mesmo tempo, ter mais assertividade ao buscar o que você quer.
Quer saber mais sobre todas as lunações do ano? Confira o Calendário Lunar de 2023.
- Vênus quadra Urano
A quadratura de Vênus em Leão com Urano em Touro se estende ao longo da semana e vai até 03 de outubro.
Este aspecto está ocorrendo pela terceira vez este ano, devido à retrogradação de Vênus. Esta quadratura sugere a sensação de que o ritmo da vida está muito acelerado, além de possíveis mudanças rápidas, momentos de turbulência e surpresas de todo tipo.
O foco está em rupturas e transformações de acordos, mas preste atenção para evitar mudanças impulsivas e não ter dor de cabeça depois. Importante também tomar cuidado com as finanças, pois podem surgir possíveis despesas inesperadas e instabilidade financeira.
Além disso, a expressão criativa e a libertação de condicionamentos mentais negativos entram em alta com esta quadratura. No amor, pode surgir aquele quê de impaciência com a rotina e mais notícias de polêmicas e rupturas entre famosos.
- Vanessa Tuleski. Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare. E-mail: [email protected]