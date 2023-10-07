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Luísa Sonza diz que carta sobre a traição de Chico Moedas vai virar canção

Em entrevista à influenciadora Foquinha, artista nega que namoro tenha sido estratégia para promover álbum
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 10:06

A cantora e compositora brasileira Luisa Sonza se apresenta na São Leopoldo Fest 2022
Luisa Sonza no São Leopoldo Fest 2022 Crédito: Agif/Folhapress
Luísa Sonza disse que vai transformar a carta que usou para expor a traição de Chico Moedas em uma canção. A cantora leu o texto no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, em setembro.
Nesta quinta-feira (5), Luísa disse que "com certeza" quer transformar a carta em música, em uma entrevista ao canal da influenciadora Foquinha.
Quando questionada se está arrependida de colocado o nome de Chico Moedas na música "Chico", de seu novo álbum "Escândalo Íntimo", ela nega. "Jamais. É uma música para o Chico Buarque, gente!", brinca.
A cantora também respondeu às teorias de que ela teria planejado toda a história do namoro e do término como uma campanha para promover o álbum. "Eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria para mim. Nunca, jamais seria algo planejado."
"Se você vê a entrevista completa, você vê que eu não tinha intenção de falar texto nenhum, afirmou ainda a cantora.

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