Babado!

Saiba quem é Mariana Maciel, dançarina flagrada aos beijos com Luísa Sonza

Mariana é parte do elenco de bailarinos da cantora e já trabalhou com Ludmilla; vídeo que circulou nas redes sociais mostra Mariana e Luísa se beijando
Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:34

Mariana Maciel é coreógrafa e professora de dança. Ela integrou o grupo de dançarinos de Ludmilla, além de ter se apresentado com Dennis DJ e Vitão Crédito: Instagram@httpmaciel
Luísa Sonza, 25, foi flagrada beijando uma mulher em uma festa em São Paulo no último domingo, 15. A cantora, que passou por um relacionamento bastante publicizado com Chico Moedas, está solteira e já se assumiu bissexual.
Segundo o colunista Leo Dias, que divulgou o vídeo, Sonza beijava uma de suas bailarinas, Mariana Maciel.
Em publicação da própria Mariana, é possível ver um registro da bailarina e da cantora usando as mesmas roupas mostradas em vídeo.
Natural do Rio de Janeiro, Mariana Maciel também é coreógrafa e professora de dança. Ela já integrou o grupo de dançarinos de Ludmilla, além de já ter se apresentado com artistas como Dennis DJ e Vitão.
Mariana está entre os bailarinos de Sonza há um ano, sendo parte da turnê O Conto de Dois Mundos. Ela também é ex-namorada de Ohana Lefundes, conhecida por ser dançarina e ex-affair de Anitta.

