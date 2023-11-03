Pastor André Valadão posta fotos fantasiado em "Halloween gospel" e recebe críticas

Pastro André Valadão (na foto ao lado da esposa) sofreu críticas ao postar fotos comemorando Halloween nos Estados Unidos Crédito: Instagram@lagoinhaorlandochurch

O pastor mineiro André Valadão virou alvo de críticas em seu próprio post no Instagram após divulgar imagens fantasiado em uma festa de "Halloween gospel" na última terça-feira (31), nos EUA.

"Acho de péssimo tom, se eu quisesse o mundo dentro da igreja não teria saindo dele", disse um seguidor. Outro disse que comemorar Halloween "não é de Deus".

O álbum de fotos mostra Valadão vestido de piloto e sua esposa como Mulher Maravilha, além de outras pessoas fantasiadas na festa da igreja em Orlando, nos EUA. "Tua esposa sabe que a Mulher Maravilha é bissexual e adora deuses pagãos?", diz uma das pessoas nos comentários.

"Deus tenha misericórdia de vocês", diz outra seguidora que considera que celebrar Halloween "não é para crentes". Em um novo post, após começar a ser criticado, o pastor escreveu: "Enquanto nos divertimos, também lembramos da importância de espalhar o amor e a luz que vem de Jesus".

VALADÃO SE PRONUNCIA

Em resposta à reportagem, a assessoria de André Valadão disse que o evento "se trata de uma celebração à vida". O comunicado diz ainda que a iniciativa visa unir os fiéis em um ambiente iluminado e positivo, promovendo o amor e a luz de Jesus em vez das trevas. Leia o posicionamento na íntegra:

"Por conta das críticas ao evento Happy Pumpkin, da Igreja da Lagoinha de Orlando, nos Estados Unidos, viemos comunicar que se trata de uma celebração à vida, como diz a própria tradução, 'abóbora feliz'.

Diferente do Brasil, nos Estados Unidos a cultura à festa de dia das bruxas, algo macabro, é muito grande e atinge, principalmente, crianças. Com o objetivo de transformar essa visão e unir os fiéis para algo iluminado, de vida, decidimos fazer uma celebração na data.

Embora a polêmica, por sabermos que muitos desconhecem a Igreja da Lagoinha, informamos e deixamos bem claro que não comemoramos o Halloween, mas nos distanciamos do mal, unindo nossa congregação numa atmosfera do bem. Inclusive, outras igrejas americanas também fazem esse tipo de evento.