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Polêmica!

Pastor André Valadão posta fotos fantasiado em "Halloween gospel" e recebe críticas

Religioso divulgou fotos fantasiado no dia do Halloween nos EUA e virou alvo de reclamações de evangélicos: "Não é de Deus", reclamou seguidores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 18:03

Pastro André Valadão (na foto ao lado da esposa) sofreu críticas ao postar fotos comemorando Halloween nos Estados Unidos
Pastro André Valadão (na foto ao lado da esposa) sofreu críticas ao postar fotos comemorando Halloween nos Estados Unidos Crédito: Instagram@lagoinhaorlandochurch
O pastor mineiro André Valadão virou alvo de críticas em seu próprio post no Instagram após divulgar imagens fantasiado em uma festa de "Halloween gospel" na última terça-feira (31), nos EUA.
"Acho de péssimo tom, se eu quisesse o mundo dentro da igreja não teria saindo dele", disse um seguidor. Outro disse que comemorar Halloween "não é de Deus".
O álbum de fotos mostra Valadão vestido de piloto e sua esposa como Mulher Maravilha, além de outras pessoas fantasiadas na festa da igreja em Orlando, nos EUA. "Tua esposa sabe que a Mulher Maravilha é bissexual e adora deuses pagãos?", diz uma das pessoas nos comentários.
"Deus tenha misericórdia de vocês", diz outra seguidora que considera que celebrar Halloween "não é para crentes". Em um novo post, após começar a ser criticado, o pastor escreveu: "Enquanto nos divertimos, também lembramos da importância de espalhar o amor e a luz que vem de Jesus".

VALADÃO SE PRONUNCIA

Em resposta à reportagem, a assessoria de André Valadão disse que o evento "se trata de uma celebração à vida". O comunicado diz ainda que a iniciativa visa unir os fiéis em um ambiente iluminado e positivo, promovendo o amor e a luz de Jesus em vez das trevas. Leia o posicionamento na íntegra:
"Por conta das críticas ao evento Happy Pumpkin, da Igreja da Lagoinha de Orlando, nos Estados Unidos, viemos comunicar que se trata de uma celebração à vida, como diz a própria tradução, 'abóbora feliz'.
Diferente do Brasil, nos Estados Unidos a cultura à festa de dia das bruxas, algo macabro, é muito grande e atinge, principalmente, crianças. Com o objetivo de transformar essa visão e unir os fiéis para algo iluminado, de vida, decidimos fazer uma celebração na data.
Embora a polêmica, por sabermos que muitos desconhecem a Igreja da Lagoinha, informamos e deixamos bem claro que não comemoramos o Halloween, mas nos distanciamos do mal, unindo nossa congregação numa atmosfera do bem. Inclusive, outras igrejas americanas também fazem esse tipo de evento.
Existe sim o divertimento, entre famílias, onde lembramos a importância de espalhar o amor e luz de Jesus ao invés das trevas. O Happy Pumpkin é a fuga da morte, para festejar a vida que Deus nos proporcionou", complementa a nota.

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