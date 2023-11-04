Famosos lamentam morte da atriz Elizangela

Elizangela foi vítima de uma parada cardiorrespiratória Crédito: Estevam Avellar/Globo

O anúncio da morte de Elizangela pegou de surpresa vários colegas de profissão da atriz, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 68 anos na tarde desta sexta-feira (3). Muitos atores usaram as redes para prestarem homenagem à artista. Eles destacaram a trajetória de sucesso de Elizangela e a sua gentileza nos bastidores das produções. Um dos primeiros a lamentar a partida da atriz foi Lúcio Mauro Filho.

"A querida Elizângela partiu hoje para o outro plano. Sua estreia foi ainda criança, ao lado do meu pai no 'Essa gente inocente'. Brilhou na primeira novela que assisti, 'Locomotivas' e seu personagem virou um sinônimo de menina rica: Patricinha. Brilhou da infância até os dias de hoje, uma carreira marcada pela leveza e o talento. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores desta grande atriz. Bom descanso Elizangela!", escreveu o ator.

Ex-BBB e ex-deputado federal Jean Wylys também se manifestou no Instagram: "Que tristeza me deu saber agora que Elizangela partiu. Admirava-a como atriz e gostava dela como pessoa. Nem mesmo a divergência política durante a pandemia de Covid me fez gostar menos dela. Comigo, em todas as vezes em que estivemos juntos, ela sempre foi gentil, carinhosa e respeitosa. Apresentou-me Marcelle, sua filha, a quem também me afeiçoei. Desde que parti para exílio, em 2018, não as vi mais pessoalmente. Hoje me veio esta triste notícia. Deixo meus pêsames a ela, Marcelle, aos demais familiares, aos amigos e aos fãs."