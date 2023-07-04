'Queria ter tempo de beijar', rebate Bruna Marquezine sobre rumores de affair com João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme/@brunamarquezine

A atriz Bruna Marquezine, 27, finalmente se manifestou sobre os rumores de que estaria se aproximando do ator João Guilherme, 21, filho do cantor Leonardo.

Ao responder a uma seguidora que contestava esses comentários no Twitter, a atriz escreveu: "Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?", postou.

EU QUERIA É TÁ COM TEMPO DE BEIJAR ESSAS BOCAS TODAS QUE VOCÊS ACHAM QUE EU TÔ BEIJANDO E TÃO PROBLEMATIZANDO. É DOMINGO HOJE E EU FILMO ATÉ ÁS 04:00, SABE?! — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 2, 2023

Os comentários sobre um possível envolvimento entre eles surgiram após Guilherme ser convidado para uma festa junina onde a atriz estaria presente e encontrá-la em um bar no Rio de Janeiro.

Antes de João Guilherme, o rapper L7nnon também foi apontado como suposto novo namorado de Marquezine. Naquela ocasião, a artista também se manifestou, negando a veracidade dos boatos e enfatizando que sua prioridade era o trabalho.