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Focada no trabalho

'Queria ter tempo de beijar', rebate Bruna Marquezine sobre rumores de affair com João Guilherme

Atriz indica que sua prioridade é trabalhar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 09:30

Bruna Marquezine e João Guilherme
Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme/@brunamarquezine
A atriz Bruna Marquezine, 27, finalmente se manifestou sobre os rumores de que estaria se aproximando do ator João Guilherme, 21, filho do cantor Leonardo.
Ao responder a uma seguidora que contestava esses comentários no Twitter, a atriz escreveu: "Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?", postou.
Os comentários sobre um possível envolvimento entre eles surgiram após Guilherme ser convidado para uma festa junina onde a atriz estaria presente e encontrá-la em um bar no Rio de Janeiro.
Antes de João Guilherme, o rapper L7nnon também foi apontado como suposto novo namorado de Marquezine. Naquela ocasião, a artista também se manifestou, negando a veracidade dos boatos e enfatizando que sua prioridade era o trabalho.
"Cheirinho de oportunismo, de perseguição. Deixa eu trabalhar e falar do meu trabalho em paz, gente. Eu fico quietinha na minha, não faço nada pra ninguém", escreveu.

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