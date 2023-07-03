"Bom Dia ES" será exibido ao vivo direto de Brasília nesta terça (4)

Mário Bonella e Fabíola de Paula apresentam o "BDES": programa será exibido ao vivo de Brasília nesta terça (4) Crédito: TV Gazeta

O "Bom Dia Espírito Santo", mais tradicional noticiário da TV capixaba, completa quatro décadas neste ano e ganha um programa especial direto da capital do país, mantendo o mesmo horário, das 6h à 8h30. Fabíola de Paula e Mário Bonella vão circular pela Câmara dos Deputados, como também pelo Senado Federal, passando pelas bancadas, contando bastidores da política nacional e ouvindo parlamentares tanto do Espírito Santo quanto de outros estados.

"Não contaremos com estúdio. Os apresentadores circularão entre os prédios contando um pouco de suas histórias e importantes fatos políticos que aconteceram neles. Haverá matérias especiais, como a que mostra o cotidiano dos capixabas que moram em Brasília, dando um olhar peculiar sobre a cidade. Ainda teremos destaques para os pontos turísticos. O telespectador vai fazer uma espécie de viagem e conhecer um pouco de Brasília sem sair de casa", aponta Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta, afirmando que as notícias do dia a dia do Espírito Santo continuarão em destaque, mesmo com a edição especial do jornalístico.

A relação do "Bom Dia ES" com o mundo da política sempre deu "match". Nessas quatro décadas, os bastidores do poder foram essenciais para debates propostos pela atração, como o movimento do combate ao crime organizado no Estado, como também na década de 1980, quando a bancada da atração recebeu autoridades e estudiosos para apontar questões relacionadas à Constituição Federal, lançada em 1988, sendo a primeira (e por enquanto a única) desde o fim da ditadura militar.

ESTRUTURA

A "aventura" de Fabíola de Paula e Mário Bonella em Brasília contará com uma big estrutura montada pela Rede Gazeta. São cerca de 40 profissionais envolvidos entre edição, reportagem, chefia, produção, promoção, engenharia e operação. Desses, oito estarão na transmissão in loco: dois produtores, dois técnicos e dois cinegrafistas, além dos apresentadores, claro!

"A tecnologia hoje nos permite fazer o jornal de onde a gente quiser. Podemos fazer televisão em qualquer ponto que tenha internet e, se não tiver, basta ter céu para captarmos o satélite que a transmissão acontece", brinca Bruno Dalvi, ressaltando a diferença de anos anteriores, quando promover uma difusão externa necessitava de aparatos como caminhão e outras parafernálias. "Estar na rua nos possibilita uma comunicação mais íntima com o público, uma integração aconchegante do espectador com a notícia".

Durante a comemoração dos 40 anos do "Bom Dia ES", várias ações especiais foram feitas em alusão à efeméride. Como "HZ" noticiou , o programa foi apresentado de um ônibus, da casa dos telespectadores, de um auditório e até de um navio. Tudo sem perder sua conhecida credibilidade em levar informação de maneira ética e imparcial.