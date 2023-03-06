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"Bom Dia ES" tem programação especial para comemorar seus 40 anos no ar

Para festejar as quatro décadas, jornalístico da TV Gazeta preparou uma programação especial, com direito a programa externo e até de auditório. Atrações começam nesta quarta (8).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Março de 2023 às 15:19

Fabíola de Paula e Mário Bonella apresentam o
Fabíola de Paula e Mário Bonella apresentam o "BDES": programação especial para os 40 anos no ar Crédito: Rede Gazeta
Sucesso de audiência nas manhãs da TV, o telejornal que dá bom dia aos capixabas está completando 40 anos. Para comemorar as quatro décadas no ar, o "Bom Dia Espírito Santo", da TV Gazeta, preparou uma programação especial, com direito a programa externo e até auditório. A primeira "festa" será nesta quarta (8), e várias novidades vêm aí pelos próximos 40 dias. 
Ao todo, serão três programas especiais. O primeiro deles será apresentado em um ônibus de turismo, em que os apresentadores Fabíola de Paula e Mário Bonella farão um tour por Vitória, com paradas em pontos da cidade, como Palácio Anchieta, Catedral Metropolitana, Theatro Carlos Gomes e Praia de Camburi.
O percurso se encerra em Goiabeiras, onde terá distribuição de brindes aos telespectadores. Ninguém vai querer ficar de fora!
Em suas redes sociais, Fabíola de Paula soltou algumas novidades sobre as comemorações e as atrações que estão por vir. Dê uma espiada!
O segundo especial será apresentado diretamente da casa de um (sortudo) telespectador e, por último, haverá um programa de auditório, com participação de pessoas que sempre estão ligadas no telejornal diariamente. Além disso, no decorrer dos dias, o programa vai relembrar aqueles que fizeram parte do "BDES" e das manhãs dos capixabas. 
Fabíola de Paula e Mário Bonella, apresentadores do
Fabíola de Paula e Mário Bonella prepararam matérias especiais para os 40 anos do telejornal Crédito: Instagram @fabiolaadepaula
Lógico que não poderia faltar os parabéns dos colegas de outras emissoras. Profissionais dos "Bom Dia" das afiliadas da Rede Globo de várias capitais aparecerão na telinha dos capixabas, saudando o jornalístico do ES. Demais, não é?

RELEVÂNCIA

Vale ressaltar que o "Bom Dia Espírito Santo" sempre foi palco de grandes debates, provando que o jornal tem grande importância política, social e econômica para o Estado. 
"Houve momentos marcantes em que a sociedade civil, a política e as instituições estiveram reunidas no 'Bom Dia' para discutir o presente, que não era tão bem desenhado e obscuro, e o futuro. Esse lado do programa é muito forte e continua até hoje, sendo uma marca de muita credibilidade e compromisso com o Espírito Santo", afirma o editor-chefe de Telejornalismo, Bruno Dalvi.
"Teremos alguns bons momentos para relembrar sobre esse papel institucional que o 'Bom Dia' carrega no DNA há 40 anos, que é, no fim das contas, a grande responsabilidade da Rede Gazeta enquanto empresa de comunicação", complementa. 
* Com informações de Thayná Bahia

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