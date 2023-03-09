TV Gazeta: Aurélio de Freitas e Rômulo Gonçalves assumem os telejornais regionais

Rômulo Gonçalves e Aurélio de Freitas passam a comandar definitivamente o ES2 e ES1 Regional, respectivamente Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

E tem novidade nos telejornais regionais da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo. Após assumirem as bancadas provisoriamente, Aurélio de Freitas e Rômulo Gonçalves passam a comandar definitivamente o ES1 e ES2 Regional, respectivamente.

Aurélio chegou ao ES em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia da Covid-19, em um momento desafiador para todos. Enquanto o mineiro descobria o Estado e o povo capixaba, Freitas participava de novos quadros, com a proposta de levar mais dinamismo às entradas ao vivo do Bom Dia ES. Em um ano de Rede Gazeta, passou a apresentar o BDES, nas substituições de Mário Bonella, e também outros jornais diários da emissora de forma eventual, cobrindo férias.

"Recebi o convite da Raquel Marques, editora responsável pelas regionais, e do editor-chefe Bruno Dalvi com muita alegria, mas ciente da responsabilidade que é comandar o jornal da hora do almoço que conversa e representa o povo de 63 cidades do interior do Estado. Tenho certeza que será uma experiência incrível, como já está sendo, em ser parte dessa equipe, que trabalha com muita vontade, dedicação e técnica para levar a melhor informação, sendo a voz de quem mais precisa", afirma Aurélio.

Rômulo, por sua vez, pode ser considerado um veterano, pois trabalha há 22 anos na maior empresa de comunicação do Espírito Santo. Apesar do (bom) tempo de casa, o jornalista acredita que será necessária muita disciplina para a nova empreitada.

"Sempre foi desafiador apresentar um telejornal, mas nunca deixei de confiar e contar com meus colegas de profissão. Não cheguei onde estou sozinho, sempre com apoio da minha família e amigos que hoje continuam ao meu lado", pontua.

Raquel Marques, editora de Telejornalismo Regional da TV Gazeta, também comentou sobre os novos apresentadores. "Aurélio de Freitas, com extenso currículo como repórter, deixa a reportagem da Grande Vitória para assumir a apresentação do ES1 Regional. Traz na bagagem experiência, conteúdo e também leveza para conduzir um noticiário que conversa com o telespectador na hora do almoço", enfatiza.