Capixaba incentiva mulheres no mercado literário ao comandar selo editorial

Ser editora e ser escritora é todo dia um dilema. Quero abraçar e amar as duas versões com toda a entrega. Antes, não conseguia, agora acho que encontrei um meio termo. Eu não vivo só disso, também dou aulas, mentorias, presto uma infinidade de serviços relacionados a livros, e até jornalismo, equilibrar os muitos pratos exige as renúncias do dia, decisões de uso de tempo que não podem ser equivocadas. Lanço em breve Cama Rainha, um livro sem gênero porque assim eu o quis. Diria ser poesia, mas não totalmente. É um livro de anotações, cuja narradora sou eu, Dani Costa Russo. Não é autoficção, é biográfico. São relatos da minha vida, tirados dos meus moleskines, a respeito de violência sofrida, medos variados, resgates, trabalho com a escrita, amor à beira da insanidade. Quis brincar e debochar. Hoje posso publicar um livro, e num selo comandado por mim. Sou a minha editora, sou uma Dani em diálogo com a outra Dani. Tenho essas duas dentro de mim se avaliando, se elogiando, se criticando, se mantendo lúcidas, prontas para mostrar que o moleskine de uma mulher não é um diário bobo com registros amenos, desinteressantes. É um tratado de sobrevivência. Tem escape da morte, superação de abandono, criação solitária de filhos, pavores inesquecíveis. Cama Rainha será lançado com um clipe feito pela Flor Filmes, uma produtora de mulheres cineastas, e terá ainda mais elementos íntimos da minha vida, fazendo do meu real a ficção, e da minha ficção, um jeito de superar o real, pois o mote são as fases do luto da separação. Sofri horrores, escrevi, me aguentei. A exposição pessoal de uma escritora é um experimento audacioso, corre-se o risco de parecer banal. Assistir Annie Ernaux, Prêmio Nobel de Literatura 2022, na Feira Literária de Parati (FLIP), no Rio de Janeiro, logo após ser premiada, me deixou apaixonada pela ideia de que posso fazer o que eu quiser. O íntimo é meu e só eu decido se o revelo ou não. No ano que vem fica pronto meu próximo romance, estou trabalhando nele. Ficção total, texto epistolar, a denúncia da escrita contemporânea. Esse livro eu não posso nem vou editar, vou atrás de editora. Vou pegar o caminho do pedido de aceitação. Essa é a parte mais difícil de ser escritora.