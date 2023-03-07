Dia da Mulher com brindes e promoções em restaurantes, lojas e estéticas

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher nesta quarta (8), alguns estabelecimentos da Grande Vitória prepararam mimos e promoções especiais. Para completar, assinantes do Clube A Gazeta têm ainda mais vantagens em restaurantes, spas e lojas parceiros.
De jantar especial a pacote de botox, o dia garante descontos e alguns mimos para as clientes. Confira abaixo algumas opções para deixar o dia ainda mais especial:
BELEZA E ESTÉTICA
- STUDIO AGAH
- PROMOÇÃO: Em toda quarta-feira do mês de março, a cada serviço agendado, ganhe 20% de desconto. Do dia 8 até o dia 10, três promoções estarão ativas:
- Agende uma sobrancelha e ganhe a depilação do buço
- Agende um corte ou coloração e ganhe um tratamento de nutrição
- Nas compras acima de R$ 215, ganhe um serviço surpresa
- ENDEREÇO: Av. Carlos Gomes de Sá, nº 510, no bairro Republica, em Vitória
- CRISTAL CLÍNICA CAPILAR
- PROMOÇÃO: Ganhe uma sessão de terapia capilar ao indicar uma amiga que ainda não seja cliente e que feche um tratamento de seis sessões. A amiga ganha 15% no plano e um box de mimos! Válida para todo o mês de março
- ENDEREÇO: Av. Des. Santos Neves, nº 763B, na Praia do Canto, em Vitória
- BUDDHA SPA VITÓRIA
- PROMOÇÃO: Até sexta (10), descontos de até 15% serão dados no Spa Mulher em três kits:
- Spa Mulher: 1 terapia de 60 minutos e 1 serviço de estética a partir de 30 minutos
- Spa Mulher Estética: 4 terapias estéticas a partir de 50 minutos
- Spa Mulher Relax: 4 terapias de relaxamento e bem-estar a partir de 60 minutos
- ENDEREÇO: Rua Aleixo Netto, nº 1230, no Pavimento 2, na Praia do Canto, Vitória
- CLÍNICA VANESSA CABRAL
- PROMOÇÃO: Além de brunch e mimos, três pacotes de serviços estão com valores promocionais:
- 20 pacotes de Combo Celulite por R$ 899 (cada) e de Combo Power Slim por R$ 670 (1 área) ou 590 (2 áreas)
- 15 pacotes de Botox por R$ 870 (cada) à vista ou em 10x de R$ 97
- ENDEREÇO: Condomínio do Edifício Sevilha - R. João da Cruz, 195 - sala 102 - Praia do Canto, Vitória
- STUDIO DE BELEZA JULIANA BRASIL
- PROMOÇÃO: Até o dia 31/03, estarão ativas 7 promoções:
- Manutenção de gel natural por R$ 100
- Lash Lifting e design de sobrancelha por R$ 100
- Combo depilação: virilha, meia perna e axila por R$ 120
- Mechas, nutrição, ozõnio e corte por R$ 350
- Hidratação, escova e manicure pé e mão por R$ 130
- Coloração, corte e escova por R$ 190
- Escova por R$ 70
- ENDEREÇO: R. Itacibá, nº 135, em Vila Velha
ALIMENTAÇÃO
- CARANGUEJO DO ASSIS
- PROMOÇÃO: Todos os clientes terão 30% de desconto nas sete opções de pratos individuais do cardápio, de 11h a 0h. Entre eles: o Medalhão com Catupiry, que é preparado com bacon grelhado, creme de catupiry e ervas sobre molho madeira, arroz ao alho e purê de amêndoas; o Salmão Grelhado, que vai com mousseline de banana da terra e legumes tostados; o Filé Mignon Dijon, ao molho de mostarda dijon, acompanhado de penne com creme de leite e salsinha; e ainda o Cordeiro grelhado com risoto e molho de hortelã.
- ENDEREÇO: Av. da Praia, nº 290, Praia de Itaparica, em Vila Velha
- CHOCOLATERIA BRASIL
- PROMOÇÃO: Catálogo especial de Dia da Mulher, disponível em Chocolateria Brasil. Opções de chocolates vão de R$ 18 a R$ 235
- ENDEREÇO: R. João da Silva Abreu, 971 - loja 7, na Praia do Canto, em Vitória
- COCO BAMBU
- PROMOÇÃO: Ganhe uma tortinha trufada mediante consumação mínima de R$ 100.
- ENDEREÇO: Em Vitória na Rua João da Cruz, nº 10, na Praia do Canto e em Vila Velha no Shopping Praia da Costa
- NONNA BARBERINA
- PROMOÇÃO: Jantar especial com entrada, prato principal e sobremesa, a R$ 140 por pessoa. Para reservar uma mesa, o número é (27) 3207-4920
- ENDEREÇO: Rua Tupinambás, nº 623 - loja 02 -, em Jardim da Penha, Vitória
- CASA GUIMA
- PROMOÇÃO: dose dupla de drinks, das 17h às 20h, para as clientes
- ENDEREÇO: R. Aquino de Araújo, 340 - Praia da Costa, Vila Velha
VESTUÁRIO
- BLUEMAN
- PROMOÇÃO: Nas compras acima de R$ 600, a cliente ganha uma bolsa de praia exclusiva. Quem passar pela loja também ganhara um mimo especial nas compras de qualquer valor
- ENDEREÇO: R. Celso Calmon, nº 208, em Santa Lucia, Vitória
- NUVEM SUBLIMAÇÃO
- PROMOÇÃO: Na compra de uma bagbag por R$ 247, a segunda sai com 50% de desconto
- COMO COMPRAR: Através do Eu Quero Nuvem, com pagamento em até 4x
- CAXUXA MODAS
- PROMOÇÃO: A loja está com 40% de desconto em peças de moda praia
- ENDEREÇO: Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 661 - Loja 01 -, em Jardim da Penha, Vitória
PARA ASSINANTES DO CLUBE AG
Com sorteios exclusivos, os participantes do Clube A Gazeta podem concorrer a até R$ 1.500 em prêmios. São oito parceiros oferendo prêmios (que vão de serviços a vouchers) por meio de sorteios e concursos. Confira abaixo os brindes a serem sorteados entre as assinantes. Não conhece o Clube AG? Clique aqui e veja as vantagens.
- EMPÓRIO TURKZOO
- Empório gourmet na Praia do Canto, em Vitória
- PRÊMIO: Kit de produtos
- FEMME
- Clínica estética que busca aumentar sua autoestima, oferecendo programas sob medida para as suas disfunções estéticas
- PRÊMIO: Uma crio revitalização facial
- BUDDHA SPA
- Rede de spas urbanos na Praia do Canto, em Vitória
- PRÊMIO: Uma massagem relaxante
- FIVE SPORT BAR
- Restaurante com temática esportiva no Shopping Vitória. As especialidades são as carnes
- PRÊMIO: 2 vouchers no valor de R$ 100
- TIGA BEAUTY
- Loja de cosméticos e maquiagens em Vila Velha
- PRÊMIO: Kit maquiagem
- RICARDO SILVEIRA MAKE UP
- Maquiador profissional, influencer e especialista em noivas
- PRÊMIO: Uma produção de cabelo e maquiagem
- FERNANDA PASOLINI - PSICÓLOGA ALIMENTAR
- Especialista em comportamento alimentar
- PRÊMIO: Uma vaga no programa de Alimentação Consciente
- MAGAZZINO FIORAVANTE
- Experiência de gastronomia em Santa Teresa. A cozinha do restaurante conta com especialidades diversas como massas, carnes, sobremesas, vinhos e cervejas.
- PRÊMIO: 1 Voucher no valor de R$ 150