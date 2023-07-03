Conheça as 27 candidatas do Miss Universo Brasil 2023

Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Sergipe estão entre as candidatas que vão concorrer à coroa de Miss Universo Brasil Crédito: Instagram@missuniversobrasil

Miss Universo Brasil 2023. O certame em que a capixaba Mia Mamede passará a faixa e a coroa de mulher mais bonita do país para sua sucessora acontece neste sábado (8), no Espaço Welucci, em São Paulo, com transmissão pelo Foi dada a largada para o. O certame em que a capixabapassará a faixa e a coroa de mulher mais bonita do país para sua sucessora acontece neste sábado (8), no Espaço Welucci, em, com transmissão pelo YouTube em evento aberto ao público, com venda de ingressos.

O confinamento das 27 participantes - representando 26 estados e o Distrito Federal - começou nesta segunda (3), em um hotel na capital paulista. As beldades participam de compromissos oficiais e visitam pontos turísticos da "Cidade da Garoa". A candidata do Espírito Santo, Anna Beatriz Souza, viajou na madrugada desta segunda. Confiante em um bom resultado, postou várias fotos do embarque no aeroporto de Vitória no Instagram do Miss ES.

A dinâmica do Miss Universo Brasil será a seguinte: a etapa preliminar, onde se define as semifinalistas, acontece na quarta (5), em que todas participam de uma entrevista eliminatória, como também de um treinamento. A organização do certame ainda não definiu se as imagens serão disponibilizadas para o público nas redes sociais.

final walk, para depois ser anunciado a nova Miss Brasil. A vencedora representará o Brasil no Miss Universo a ser realizado em El Salvador, em data a ser definida. No sábado, será anunciado o primeiro corte, com 15 participantes e a escolhida por voto popular (votação aberta pela internet até o dia da final). Depois, rola o Top 7, com seis classificadas e outra escolhida por voto popular. As sete vão para a pergunta final. Três passam para o desfile de apresentação para os jurados, o chamado, para depois ser anunciado a nova Miss Brasil. A vencedora representará o Brasil no Miss Universo a ser realizado em El Salvador, em data a ser definida.

Novidade para 2023, o retorno do desfile de Traje Típico terá um evento especial. Ele acontece na sexta (7), um dia antes do concurso, fechado para o público. "HZ" conseguiu detalhes do esperado figurino de Anna Beatriz. Ele será confeccionado pelo estilista Paulo Balbino e promete ser inspirado em uma lenda indígena do Espírito Santo.

CANDIDATAS

Entre os missólogos (especialista em misses) há quase uma unanimidade: o certame de 2023 é um dos mais equilibrados dos últimos anos devido ao alto nível das candidatas.

Anna Beatriz Souza tem recebido elogios por sua beleza, jovialidade, simpatia e boa oratória, mas deve encarar concorrentes fortes. Entre as favoritas, estão a sergipana Gabriela Botelho, a goiana Renata Guerra (que é mãe, uma das novidades do concurso, que agora permite mulheres casadas, com filhos e trans), a mato-grossense Bárbara Reis, a paulista Vitória Brodt, e, por fim, a gaúcha Mari Brechane. Paraná, Pará, Distrito Federal e Tocantins correm por fora.

O Miss Universo Brasil preparou um vídeo de apresentação com todas as candidatas, confira:

ESPÍRITO SANTO

MINAS GERAIS

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

SANTA CATARINA

GOIÁS

DISTRITO FEDERAL

MATO GROSSO

MATO GROSSO DO SUL

BAHIA

MARANHÃO

PARAÍBA

SERGIPE

CEARÁ

ALAGOAS

RIO GRANDE DO NORTE

PERNAMBUCO

PIAUÍ

ACRE

TOCANTINS

AMAZONAS

RONDÔNIA

AMAPÁ

RORAIMA

PARÁ

ELEGÂNCIA

"Sei do exemplo que posso estar dando para pessoas que moram em Forte São João. Muitas não têm oportunidade de conseguir boa colocação profissional porque algumas não têm acesso à educação. É necessário criar mais políticas públicas voltadas para a educação e que esses projetos cheguem até essas comunidades. Com dificuldade, estudei, me formei em Eletrotécnica e batalhei como modelo, até conseguir a faixa de miss. Se consegui, com esforço e dedicação, elas também podem chegar lá", enfatiza a capixaba, que participa de um projeto social voltado para a preservação de manguezais e o desenvolvimento sustentável de famílias que vivem da pesca nas regiões costeiras, o Goiamum.