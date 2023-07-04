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"Por curiosidade"

Fernanda Paes Leme conta que já fez sexo com outra mulher

Atriz diz que momento aconteceu quando era mais nova e, se fosse hoje, também iria gostar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 09:07

Fernanda Paes Leme
Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução/Instagram/@fepaesleme
A conversa com Bruna Linzmeyer no podcast Quem Pode, Pod desta semana rendeu uma fala surpreendente de Fernanda Paes Leme. No bate papo, Giovanna Ewbank, a atriz e a apresentadora falaram sobre sexo entre mulheres e heterossexualidade compulsória. Neste momento, ela disse que tinha experiência no assunto.
O episódio, previsto para ir ao ar na noite de terça-feira (4), teve um trecho divulgado pelo jornal O Globo. "Minha única experiência foi com uma amiga, quando a gente era bem mais nova. Foi uma curiosidade de ambas, porque nenhuma sabia. Tenho certeza que [hoje] se eu transar com uma mulher, vou gostar", disse Fernanda.
No episódio, Bruna conta que um beijo em uma mulher a fez refletir sobre o passado e que foi isso que a fez perceber que era sapatão, como se define. E falou que tem a percepção de que, para as pessoas, sexo é só sexo quando tem penetração, por isso a relação entre duas mulheres é transgessora.
"Depois, achei várias fotos minhas aos 13 anos beijando uma amiga. Foi um caos interno. Falei: 'Quanta coisa eu poderia ter vivido com essa namorada se eu soubesse'. Não consegui enxergar isso por causa da heterossexualidade compulsória. A gente é criada para ser hétero."
"Sexo para as pessoas é colocar uma coisa grande e dura num buraco. Quando a gente fala de sexo sapatão, acham sempre que tem que ter um brinquedo. E não tem, não tem que ter sempre penetração. Quando o objetivo não é colocar um pedaço de carne dentro de um buraco, abre um leque de possibilidades, curiosidades e invenções do que fazer com o corpo."

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