Fernanda Paes Leme conta que já fez sexo com outra mulher

Fernanda Paes Leme Crédito: Reprodução/Instagram/@fepaesleme

A conversa com Bruna Linzmeyer no podcast Quem Pode, Pod desta semana rendeu uma fala surpreendente de Fernanda Paes Leme. No bate papo, Giovanna Ewbank, a atriz e a apresentadora falaram sobre sexo entre mulheres e heterossexualidade compulsória. Neste momento, ela disse que tinha experiência no assunto.

O episódio, previsto para ir ao ar na noite de terça-feira (4), teve um trecho divulgado pelo jornal O Globo. "Minha única experiência foi com uma amiga, quando a gente era bem mais nova. Foi uma curiosidade de ambas, porque nenhuma sabia. Tenho certeza que [hoje] se eu transar com uma mulher, vou gostar", disse Fernanda.

No episódio, Bruna conta que um beijo em uma mulher a fez refletir sobre o passado e que foi isso que a fez perceber que era sapatão, como se define. E falou que tem a percepção de que, para as pessoas, sexo é só sexo quando tem penetração, por isso a relação entre duas mulheres é transgessora.

"Depois, achei várias fotos minhas aos 13 anos beijando uma amiga. Foi um caos interno. Falei: 'Quanta coisa eu poderia ter vivido com essa namorada se eu soubesse'. Não consegui enxergar isso por causa da heterossexualidade compulsória. A gente é criada para ser hétero."